Ινδία: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο που παράγει εμβόλια για COVID19

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στην εταιρεία φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας «Serum Institute of India» στην Ινδία, τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εμβολίων παγκοσμίως.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εταιρεία φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας στην πόλη Πούνε, στην Ινδία, όπου παράγονται μεταξύ άλλων και εμβόλια για τον κορονοϊό.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί στο «Serum Institute of India», το οποίο παράγει εκατομμύρια δόσεων του εμβολίου Covishield για τον κορονοϊό που έχουν αναπτύξει η AstraZeneca και το Oxford University. Παράλληλα, έχει προβεί σε συμφωνία με τη Novavax για την παραγωγή του εμβολίου της στην Ινδία και σε αρκετές ακόμη χώρες.

Chief fire officer, PMC, Prashant Ranpise on fire at Serum Institute of India: “There were four people inside the building. We have rescued three so far although large smoke is hampering the work of bringing the fire in control. pic.twitter.com/UBFWReKofF

— Yogesh Joshi (@ymjoshi) January 21, 2021