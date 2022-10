Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε φαράγγι

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πτώση λεωφορείου σε φαράγγι σε ορεινή περιοχή στη βόρεια Ινδία, ανακοίνωσε σήμερα η ινδική αστυνομία.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν περίπου 45 άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε γάμο, βρισκόταν σε επικίνδυνο δρόμο σε ορεινή περιοχή του κρατιδίου Ουταράχαντ όταν ο οδηγός του έκανε έναν ελιγμό από τον οποίο προκλήθηκε η πτώση του λεωφορείου σε φαράγγι βάθους 500 μέτρων.

WATCH: At least 25 people died after a bus carrying around 50 passengers of a marriage party fell into a 500-meter gorge in India’s northern Uttarakhand state. #India #Accident pic.twitter.com/algIY9f1zt

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) October 5, 2022