Ινδονησία: Απομακρύνονται 2.000 κάτοικοι λόγω έκρηξης ηφαιστείου

Ένα ηφαίστειο εισήλθε εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας στην Ινδονησία, εκλύοντας ένα νέφος τέφρας που έχει φθάσει σε ύψος 15 χιλιομέτρων και οδηγώντας στην απομάκρυνση σχεδόν 2.000 ανθρώπων, δήλωσαν οι αρχές, που αύξησαν στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού στο ανατολικό τμήμα του νησιού Ιάβα.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για απώλειες από την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμερού και το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας δήλωσε πως δεν έχουν επηρεαστεί τα αεροπορικά ταξίδια, όμως έχουν σταλεί προειδοποιήσεις σε δύο περιφερειακά αεροδρόμια να είναι σε επιφυλακή.

50 θύματα από έκρηξη του ηφαιστείου

«Οι περισσότεροι δρόμοι έχουν κλείσει από σήμερα το πρωί και τώρα πέφτει ηφαιστειακή τέφρα και έχει καλύψει τη θέα του βουνού», δήλωσε ο κοινοτικός εθελοντής Μπαγιού Ντένι Αλφιάντο τηλεφωνικώς στο Reuters από ένα σημείο κοντά στο ηφαίστειο.

Το ηφαίστειο στο όρος Σεμερού, το πιο ψηλό βουνό στην Ιάβα, εξερράγη πέρυσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 50 άνθρωποι και να εκτοπιστούν χιλιάδες άλλοι.

Η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) ανέφερε πως 1.979 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε 11 καταφύγια και οι αρχές διένειμαν μάσκες στους κατοίκους. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε στις 02:46 (τοπική ώρα, χθες Σάββατο στις 21:46 ώρα Ελλάδας) και οι προσπάθειες διάσωσης, έρευνας και απομάκρυνσης είναι σε εξέλιξη.

Το νέφος ηφαιστειακής τέφρας έφθασε σε ύψος 15 χιλιομέτρων, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία είχε τεθεί αρχικά σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο η έκρηξη του ηφαιστείου να προκαλέσει τσουνάμι. Αργότερα απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

Βίντεο και εικόνες από την έκρηξη ηφαιστείου

