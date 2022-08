Influencer πόζαρε δίπλα σε νεκρό λευκό καρχαρία (Φώτος-Βίντεο)

Μια κινέζα influencer βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τη δείχνει να ποζάρει χαμογελαστά δίπλα σε λευκό καρχαρία, ενώ λίγο μετά τον ψήνει και τον τρώει.

Το υλικό δείχνει τη vlogger, που είναι γνωστή ευρέως με το ψευδώνυμο Tizi, να απολαμβάνει το ψάρι που σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης Ναντσόνγκ είναι ένας λευκός καρχαρίας.

The fish eaten by Tizi, a female influencer from Nanchong, Sichuan province, in the video, was confirmed to be a great white shark, a species under national second-class wild animal protection, local police said Sunday. pic.twitter.com/AGOZ6BGPaV

— 白露未晞(互fo) (@bailuweixi2) August 1, 2022