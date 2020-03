Ιντλίμπ: Πούτιν - Ερντογάν συμφώνησαν εκεχειρία

Ρωσία και Τουρκία βρήκαν αποδεκτές λύσεις όσον αφορά την όξυνση της κατάστασης στην Ιντλίμπ, όπως δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι από σήμερα, τα μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευής θα ισχύσει εκεχειρία στη συριακή επαρχία.

Ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η προσωπική επαφή των ηγετών της Ρωσίας και της Τουρκίας επιτρέπει να βρεθούν κοινές προσεγγίσεις στην επίλυση των διεθνών προβλημάτων.

Ο Ερντογάν από την πλευρά του πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει με όλη της την ισχύ και οπουδήποτε ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση του καθεστώτος» της Δαμασκού.

Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο των 33 Τούρκων στρατιωτών στην Ιντλίμπ.

«Μπροστά τις τηλεοπτικές κάμερες, ο Ρώσος πρόεδρος είπε: «Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια αναφορικά με τον θάνατο των (Τούρκων) στρατιωτών στη Συρία. Ο θάνατος των ανθρώπων είναι πάντα μια τραγωδία», είπε ο πρόεδρος Πούτιν κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης στη Μόσκα.

Σχολιάζοντας τον θάνατο των Τούρκων στρατιωτών, ίδιος διευκρίνισε ότι κανείς, συμπεριλαμβανομένου του συριακού στρατού, δεν ήξεραν τις θέσεις των τουρκικών στρατευμάτων.

Πάντως προτού ολοκληρωθεί η συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν ήρθε η είδηση και για δεύτερο νεκρό στρατιώτη στην Ιντλίμπ, ενώ ο πρώτος ανακοινώθηκε στην αρχή της συνάντησης των δύο προέδρων.

Ιντλίμπ: Ο θάνατος ακόμη ενός Τούρκου στρατιώτη ανακοινώθηκε την ώρα της συνάντησης Πούτιν-Ερντογάν

Σημειώνεται πως το πρωί της Πέμπτης τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν και το θάνατο 16 αμάχων από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην συριακή επαρχία.

#Turkey and #Russia agree to stop all hostilities along the existing line of contact in #Syria starting midnight, March 6 - Lavrov#IdlibMeetingMoscow pic.twitter.com/0O6mtxn40o

— RT (@RT_com) March 5, 2020