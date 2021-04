ΗΠΑ: 8 νεκροί από τους πυροβολισμούς στην Ιντιανάπολις

Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Ιντιανάπολις των ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα σε εγκαταστάσεις της FedEx κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με το CNN, η αστυνομία ανακοίνωσε αρχικά ότι πολλά άτομα τραυματίστηκαν από πυρά κατά την επίθεση, τα κίνητρα της οποίας παραμένουν άγνωστα, και ότι έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία.

Έπειτα επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους από τους πυροβολισμούς στο κτίριο της FedEx. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός και πιστεύεται ότι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Δεν είναι ακόμα σαφές πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί συνολικά από τον ένοπλο άνδρα, που κατόπιν έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Σύμφωνα με τοπικό δίκτυο, η αστυνομία εκλήθη στην Μίραμπελ Ρόουντ, όπου βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία και εμπορικές επιχειρήσεις γύρω στις 23.10, έχοντας πληροφορίες για έναν ένοπλο που είχε ανοίξει πυρ.

This is raw video of the scene. Just got news of a different media staging area. Will head there and update. pic.twitter.com/PuUeVKyn0S

— Mykal McEldowney (@mykalmphoto) April 16, 2021