ΗΠΑ: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του διαστημικού σκάφους Starliner

Η εταιρεία Boeing ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβάλλεται η δοκιμαστική εκτόξευση του μη επανδρωμένου διαστημικού σκάφους Starliner προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) λόγω ενός προβλήματος στο σύστημα προώθησης.

Η αναβολή αυτή συνιστά πλήγμα για την εταιρεία, καθώς η πρώτη δοκιμή που είχε κάνει, το 2019, απέτυχε.

Το διαστημικό σκάφος επρόκειτο να εκτοξευτεί από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας στις 20.20 απόψε (ώρα Ελλάδας) με έναν πύραυλο Atlas V. Όμως περίπου δύο ώρες νωρίτερα, η Boeing ανακοίνωσε μέσω του Twitter την αναβολή.

We're standing down from today's #Starliner Orbital Flight Test-2 launch.

During pre-launch preparations, our engineers detected unexpected valve position indications in the propulsion system.

Read the full statement: https://t.co/uQBjvq8ObU pic.twitter.com/4X2INbZj7Q

— Boeing Space (@BoeingSpace) August 3, 2021