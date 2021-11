ΗΠΑ: Αθώος ο έφηβος που σκότωσε δύο ανθρώπους σε διαδηλώσεις

Αθώος για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε από τους ενόρκους ο Κάιλ Ρίτενχαους, ο έφηβος που πυροβόλησε και σκότωσε δύο άνδρες, ενώ τραυμάτισε έναν τρίτο, στο περιθώριο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, τον Αύγουστο του 2020, στην Κενόσα.

Οι δώδεκα ένορκοι στην ετυμηγορία τους, μετά από τέσσερις ημέρες διαβουλεύσεων, τον έκριναν αθώο και για τις πέντε κατηγορίες που αντιμετώπιζε: δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία, μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και δύο για απερίσκεπτη διακύβευση της ασφάλειας.

Ο 18χρονος, ο οποίος κινδύνευε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, δήλωνε ότι ενήργησε ευρισκόμενος σε νόμιμη άμυνα όταν πυροβόλησε με ένα ημιαυτόματο τουφέκι κατά τη διάρκεια των χαοτικών αντιρατσιστικών διαδηλώσεων στο Γουισκόνσιν, στις 25 Αυγούστου 2020.

Ο Ρίτενχαους ξέσπασε σε λυγμούς ακούγοντας την ετυμηγορία, λίγο αφότου ο δικαστής προειδοποίησε τους παριστάμενους να τηρήσουν σιγή, απειλώντας ότι θα διατάξει την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα.

Η στιγμή της ανακοίνωσης της απόφασης:

