ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε διαδηλωτές και ο οδηγός άνοιξε πυρ

Ένας άνδρας στο Σιάτλ των ΗΠΑ συνελήφθη αφότου οδήγησε μέσα σε πλήθος

Ένας άνδρας στο Σιάτλ των ΗΠΑ συνελήφθη αφότου οδήγησε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και στη συνέχεια έβγαλε όπλο και πυροβόλησε προς το πλήθος.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε αφότου αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο οδηγός του οχήματος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε προς το πλήθος, πριν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Βίντεο από το συμβάν δείχνει έναν άνδρα να οδηγεί το αυτοκίνητο πάνω σε οδόφραγμα. Οι διαδηλωτές ορμούν προς το όχημα και αρχίζουν να χτυπούν τον οδηγό πριν αυτός φανεί να πυροβολεί από το παράθυρο του οχήματος.

Στη συνέχεια, βγαίνει από το αυτοκίνητο με το όπλο προτεταμένο και τους διαδηλωτές να υποχωρούν.

Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ για την αστυνομική βία και τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ συνεχίστηκαν την Κυριακή στους δρόμους πολλών αμερικανικών μεγαλουπόλεων.

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.

Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe

— Alex Salvi (@alexsalvinews) June 8, 2020