ΗΠΑ: Εντολή εκκένωσης περιοχών στη B. Καλιφόρνια λόγω πυρκαγιάς

Οι αρχές της Καλιφόρνιας έδωσαν σήμερα εντολή για την οργανωμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων στο βόρειο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας λόγω της δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται με ανησυχητικό ρυθμό.

Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε Mill Fire, έχει ήδη καταστρέψει σπίτια και απειλεί περισσότερα στην κομητεία Σίσκιγιου, κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον.

⚠️TRAVEL ALERT: Power is out nearly county-wife from Mt. Shasta-Grenada. People should AVOID traveling to the area. #CAwildfires #SiskiyouCounty #MillFire pic.twitter.com/H5Di4Lnebo

Οι φλόγες εξαπλώνονται «με επικίνδυνο ρυθμό», προειδοποίησε το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. «Η ζωή σας βρίσκεται σε κίνδυνο... Φύγετε αμέσως!» υπογραμμίζεται στην εντολή εκκένωσης που αφορά ειδικότερα τις κοινότητες Γουίντ, Λέικ Σάστινα και Έντζγουντ.

Η δασική πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στη βόρεια Καλιφόρνια, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει τους 46 βαθμούς Κελσίου την επόμενη εβδομάδα.

The #MillFire broke out earlier today and has already burned over 900 acres and is moving swiftly. We’ll have live updates throughout our evening broadcasts. @KTVL

Video courtesy: Kory Tiner pic.twitter.com/PUR1mHab4C

— Tyler Myerly (@TylerKTVL) September 2, 2022