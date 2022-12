ΗΠΑ: Έτοιμες για παροχή βοήθειας προς την Κίνα για την COVID

Οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να βοηθήσουν την Κίνα για να αντιμετωπίσει την αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19, αν το Πεκίνο αιτηθεί τη χορήγηση βοήθειας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος Τύπου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Κίνα δεν έχει ζητήσει τη χορήγηση βοήθειας σε αυτό το στάδιο.

“Έχουμε επισημάνει ότι είμαστε προετοιμασμένοι να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο που θα τον θεωρήσουν αποδεκτό. Αυτό ίσχυε για την περίοδο έξαρσης της πανδημίας και ισχύει και σήμερα”, δήλωσε ο Κίρμπι στους δημοσιογράφους.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι είχαν συζητήσει την COVID-19 και η διαφορετική αντίδραση των χωρών στην πανδημία, συζητήθηκε στις συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, χωρίς ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

“Θέλω να δώσω μία ευκαιρία σε εμάς, για να είμαστε ικανοί να έχουμε αυτές τις συζητήσεις σε ευαίσθητα διπλωματικά κανάλια και θα δούμε τι θα προκύψει, αν προκύψει κάτι από αυτό”, είπε ο ίδιος.

Η China Meheco Group Co Ltd ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε μία συμφωνία με την αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer Inc για την εισαγωγή και τη διανομή του χαπιού Paxlovid κατά της COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μία αύξηση των περιστατικών μόλυνσης και έχει αποκλιμακώσει την πολιτική της για “μηδενική ανοχή της πανδημίας”.

Η Pfizer υπέγραψε ήδη μία συμφωνία τον Αύγουστο για την παραγωγή του Paxlovid από την κινεζική φαρμακοβιομηχανία Zhejiang Huahai, για την αντιμετώπιση των περιστατικών στην ηπειρωτική Κίνα.

Η Κίνα άρχισε να απομακρύνεται από την πολιτική “μηδενικής ανοχής στην COVID” μόλις αυτόν το μήνα και μετά από τις διαδηλώσεις που προκλήθηκαν κατά των περιορισμών που πλήττουν την οικονομία και προώθησε ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Η αλλαγή αυτή, διέσπειρε ανησυχίες για το ενδεχόμενο αύξησης των κρουσμάτων της πανδημίας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ