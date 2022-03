ΗΠΑ: Φυλακίστηκε άδικα και τώρα ζητά αποζημίωση $93εκ

Ο εφιάλτης του Λαμόντ ΜακΙντάιρ (δεξιά στη φωτογραφία) κράτησε 23 χρόνια. Ο 45χρονος σήμερα Αμερικανός είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί για διπλή δολοφονία που δεν είχε διαπράξει το 1994, ισχυριζόμενος ότι ένας αστυνομικός τον είχε παγιδέψει επειδή η μητέρα του άντρα είχε απορρίψει ερωτικά τον ντετέκτιβ!

Άλλες 72 γυναίκες έχουν κατηγορήσει για παρόμοιες υποθέσεις τον εν αποστρατεία πια Ρότζερ Γκολούμπσκι, με τον αποφυλακισθέντα ΜακΙντάιρ να περνά στην αντεπίθεση ζητώντας αποζημίωση ύψους 93 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ήδη έχει λάβει 1,5 εκατομμύριο από τον καιρό που είχε αποφυλακιστεί, το 2017, μαζί με πιστοποιητικό αθωότητας από την πολιτεία του Κάνσας, ωστόσο θεωρεί ότι δικαιούται ακόμη μεγαλύτερο ποσό, με τη μητέρα του, Ρόουζ, να αξιώνει ακόμη 30 εκατομμύρια.

Lamonte McIntyre spent two decades in prison for a double murder he did not commit and says a former detective framed him. He is now rightfully suing those who allowed this miscarriage of justice to happen. pic.twitter.com/2FOf86RRr2

— Wrongful Conviction (@WrongConviction) March 20, 2022