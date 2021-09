ΗΠΑ: Η καταιγίδα Νίκολας απειλεί το Τέξας

Σε κυκλώνα ενδέχεται να ενισχυθεί η καταιγίδα Νίκολας, που κατευθύνεται στις ακτές του Τέξας, προειδοποίησε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων.

Η καταιγίδα βρίσκεται σε 60 χιλιομέτρων από τις εκβολές του Ρίο Γκράντε, του ποταμού που σηματοδοτεί τα σύνορα μεταξύ του Μεξικού και του Τέξας. Ωστόσο, εντός της ημέρας, αναμένεται ότι θα αγγίξει έδαφος.

Καθώς ο Νίκολας συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως 95 χιλιομέτρων την ώρα, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει πλημμύρες, «ιδίως σε έντονα αστικοποιημένες μητροπολιτικές περιοχές», προειδοποιούν οι Αμερικανοί μετεωρολόγοι.

#BREAKING: Tropical Storm #Nicholas has formed in the southwestern Gulf of Mexico: https://t.co/knqDPUlD4F pic.twitter.com/tYCemcs4jv

— Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) September 12, 2021