ΗΠΑ: Η στιγμή που το ρωσικό μαχητικό χτυπάει το αμερικανικό drone

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από το «τετ α τετ» που έγινε την Τρίτη μεταξύ ενός αμερικανικού drone επιτήρησης και ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους, η οποία διαδραματίστηκε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το πρόσφατα αποχαρακτηρισμένο βίντεο απεικονίζει κρίσιμες στιγμές της εναέριας συνάντησης, η οποία σύμφωνα με το Πεντάγωνο διήρκεσε 30-40 λεπτά. Το βίντεο δείχνει την κάμερα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 Reaper να είναι στραμμένη προς τα πίσω προς την ουρά του και τον έλικα του αεροσκάφους, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος, να περιστρέφεται. Στη συνέχεια, φαίνεται ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi SU-27 να πλησιάζει. Καθώς πλησιάζει, το ρωσικό μαχητικό ρίχνει καύσιμα καθώς αναχαιτίζει το αμερικανικό drone.

Σε ένα άλλο τμήμα του υλικού, το ρωσικό αεροσκάφος κάνει ένα ακόμη πέρασμα. Καθώς πλησιάζει, ρίχνει και πάλι καύσιμα. Το βίντεο από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διακόπτεται στη συνέχεια, καθώς το ρωσικό μαχητικό συγκρούεται με το MQ-9 Reaper, προκαλώντας ζημιά στην προπέλα και αναγκάζοντας τελικά τις ΗΠΑ να καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι υπήρξε σύγκρουση.

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.

You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5

— Lara Seligman (@laraseligman) March 16, 2023