ΗΠΑ: «Κομωπόλεις εξαφανίστηκαν από τους φονικούς ανεμοστρόβιλους»

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ δήλωσε σήμερα πως οι εκτεταμένες ζημιές δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες διάσωσης στην πολιτεία του που επλήγη από ανεμοστρόβιλους πριν από δύο ημέρες.

«Έχω κωμοπόλεις που έχουν εξαφανιστεί», δήλωσε ο Μπεσίρ στην εκπομπή του CNN «State of the Union». «Η γενέτειρα του μπαμπά μου, το Πάξτον, δεν υπάρχει πια. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις».

Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw pic.twitter.com/Mh3i3oEzZa

— The New York Times (@nytimes) December 11, 2021