ΗΠΑ: Kυρώσεις στις κόρες του Πούτιν & τη θετή θυγατέρα του Λαβρόφ

Στη συνέχεια - σε νέο tweet - η δημοσιογράφος υπονόησε ότι με ένα σχόλιο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επιλυθεί ένα πρόβλημα, στην προκειμένη περίπτωση αναφερόταν στην επιβολή κυρώσεων. «Επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Πολίνα Κοβάλεβα. Η πολυτελής ζωή στη Βρετανία τελείωσε. Αυτό δεν θα συνέβαινε χωρίς όλους εσας. Χωρίς τα 70.000 likes» έγραψε, μεταξύ άλλων η ακτιβίστρια.

Την αποκάλυψη ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έχει θετή κόρη έκανε η Μαρία Πέβκιτς, επικεφαλής ερευνήτρια του ιδρύματος καταπολέμησης της διαπλοκής που ίδρυσε ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος έχει φυλακιστεί από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022