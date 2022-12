ΗΠΑ: Λεηλασίες σε καταστήματα & χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις

Στους 64 ανέρχονται οι νεκροί από τη «χιονοθύελλα του αιώνα» που πλήττει το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης και άλλες πολιτείες της Αμερικής. Την ίδια στιγμή τα καταστήματα ανοίγουν και πάλι σιγά-σιγά, προκειμένου να τροφοδοτήσουν τους πολίτες με είδη πρώτης ανάγκης. Παρόλα αυτά, η χιονοθύελλα επιμένει, προκαλώντας χάος.

Στο Μπάφαλο το χιόνι έχει ξεπεράσει το 1,30 μέτρα, ενώ έχει κοπεί το νερό σε Ατλάντα και Μισισίπι λόγω σπασμένων αγωγών, την ώρα που οι αεροπορικές πτήσεις ακυρώνονται η μία μετά την άλλη. «Εξακολουθεί να χιονίζει. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες», λέει ο μετεωρολόγος Μπομπ Όραβετς. Παράλληλα, το αμερικανικό NBC News μεταδίδει πως μέχρι τις 20:00 της Τρίτης (27.12.2022) είχαν ανακοινωθεί συνολικά 64 νεκροί, οι 28 εκ των οποίων μόνο στο Μπάφαλο. Μέσα σε όλα τα προβλήματα, υπάρχουν και επιτήδειοι που χρησιμοποίησαν μέχρι και έλκηθρα για να λεηλατήσουν καταστήματα και περιουσίες! Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το BBC «οι λεηλασίες δίνουν και παίρνουν στο Μπάφαλο, με πολλούς να εκμεταλλεύονται με άδειους δρόμους, όπου οι χιονοπτώσεις και οι συνθήκες χιονοθύελλας έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους». Ιδιοκτητης καταστήματος ανέφερε πως τού άρπαξαν πράγματα αξίας 50.000 ευρώ. «Πήραν τα πάντα. Από παιχνίδια και ηλεκτρονικά έως ηχεία», είπε συγκεκριμένα.

Looting breaks out after a major blizzard hits

Buffalo NY

Watch as video shows dozens of people looting stores and shops after a major blizzard hit parts of Buffalo causing people to be stranded with no supplies people can be seen walking out with items

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 26, 2022