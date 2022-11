ΗΠΑ: Μακελειό σε σούπερ μάρκετ / Τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σούπερ μάρκετ Walmart στην περιοχή Τσέσαπικ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της δημαρχίας της πόλης, που επικαλείται την αστυνομία, ο δράστης είναι νεκρός.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο WAVY, κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο απολογισμός.

🚨#BREAKING: A Walmart manager has shot multiple employees ⁰

📌#Chesapeake l #VA ⁰

Police are to responding to multiple fatalities and injuries inside a Walmart superstore in VA with officials saying the Manager at Walmart Started to open fire shooting Multiple employees inside pic.twitter.com/JgnCleOvz3

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2022