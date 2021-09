ΗΠΑ: Ο υπουργός Μεταφορών και ο σύζυγός του υιοθέτησαν δύο μωρά

Γονείς έγιναν ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Πιτ Μπούτιτζετζ και ο σύζυγός του, Τσάστεν, που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υιοθεσίας δύο μωρών.

Το ζευγάρι μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την είδηση και καλωσόρισαν την Πενέλοπε Ρόουζ και τον Τζόζεφ Όγκοστ Μπούτιτζετζ στην οικογένεια.

«Είμαστε ευγνώμονες για όλες τις ευχές από την πρώτη στιγμή που μοιραστήκαμε την είδηση ότι γινόμαστε γονείς» έγραψε ο Αμερικανός πολιτικός, που είχε προαναγγείλει ότι η οικογένειά του θα μεγαλώσει στα μέσα Αυγούστου.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) September 4, 2021