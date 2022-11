ΗΠΑ: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Προβάδισμα των Ρεπουμπλικανών

Οι Αμερικανοί ψήφισαν χθες Τρίτη στις ενδιάμεσες εκλογές που κρίνουν, μεταξύ άλλων, αν οι Δημοκρατικοί -η παράταξη του προέδρου Τζο Μπάιντεν- θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Κρίνονται οι 35 από τις 100 έδρες του σώματος αυτού του αμερικανικού ομοσπονδιακού Κογκρέσου.

Οι έδρες στην απερχόμενη αμερικανική άνω Βουλή ήταν απόλυτα μοιρασμένες ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους (50-50), με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να έχει τη δυνατότητα με την ψήφο της να κόβει τον γόρδιο δεσμό σε περίπτωση ισοψηφιών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι χρειάζονται να κερδίσουν μόλις μια έδρα και να διατηρήσουν αυτές που κατείχαν ήδη για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Οι πρώτες από τις στατιστικές προβολές

Ακολουθούν οι πρώτες από τις στατιστικές προβολές του ινστιτούτου Edison Research και του τηλεοπτικού δικτύου Fox News για τα αποτελέσματα σε κάποιες από τις 35 μάχες:

* Ο Ρεπουμπλικάνος νυν γερουσιαστής Τιμ Σκοτ κερδίζει την Δημοκρατική διεκδικήτρια της έδρας Κριστλ Μάθιους στη Νότια Καρολίνα (Edison).

* Ο Ρεπουμπλικάνος νυν γερουσιαστής Τοντ Γιανγκ κερδίζει τον Δημοκρατικό διεκδικητή της έδρας Τόμας Μακντέρμοτ στην Ιντιάνα (Edison).

* Ο Ρεπουμπλικάνος νυν γερουσιαστής Ραντ Πολ κερδίζει τον Δημοκρατικό διεκδικητή της έδρας Τσαρλς Μπούκερ στο Κεντάκι (Fox News, Edison).

* Ο Δημοκρατικός Πίτερ Γουέλτς κερδίζει τον Ρεπουμπλικάνο Τζέραλντ Μαλόι στο Βερμόντ (Fox News). Θα καταλάβει την έδρα του Δημοκρατικού Πάτρικ Λίχι, ο οποίος αποσύρεται στα 82 του χρόνια.

«Μάχη» για την «κατάκτηση» της Πενσυλβάνια

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Τζον Φέτερμαν των Δημοκρατικών και στον έτερο υποψήφιο, Μεχμέτ Οζ, για την έδρα της Πενσυλβάνια, στη Γερουσία, αναδεικνύεται σε μεγάλο ντέρμπι. Οι κάλπες έχουν κλείσει και η καταμέτρηση εξελίσσεται με χαμηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, το 55% των ερωτηθέντων απαντά πως ο Μεχμέτ Οζ «δεν έχει ζήσει αρκετά στην πολιτεία», στην οποία κατεβαίνει υποψήφιος.

Σε ένα κύμα αποτελεσμάτων, την επανεκλογή του εξασφάλισε ο γνωστός, ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής, Μάρκο Ρούμπιο, με το κόμμα του να χρειάζεται μόλις μια έδρα για την πλειοψηφία της Γερουσίας.

