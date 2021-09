ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο στο Μέμφις

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο του Μέμφις του Τενεσί, νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αγοριού. Από ένα άλλο αγόρι

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματίες. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το Cummings Elementary School εκκενώθηκε, ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα του Μέμφις.

Η αστυνομία αναζητά έναν «ανήλικο ύποπτο», ωστόσο δεν έχει προς το παρόν προχωρήσει σε συλλήψεις.

⚠️🇺🇸#URGENT: School shooting reported at elementary school in Memphis, Tennessee#Memphis l #TN

Police are responding to reports of a shooting inside Cummings Elementary. There are emerging reports of injuries, and the school is now in lockdown. Standby for further details! pic.twitter.com/SpjyxDfgGy

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) September 30, 2021