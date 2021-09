ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Μισούρι

Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε ένα φεστιβάλ στην Ιντιπέντανς του Μισούρι, το βράδυ της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ), σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα τέσσερα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο KSHB που συνεργάζεται με το ABC. Ο δράστης διέφυγε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

