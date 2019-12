ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε λύκειο (pics&vid)

Ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τη Δευτέρα σε λύκειο του Ουισκόνσιν, στις ΗΠΑ, όταν ένας μαθητής έφερε όπλο μαζί του στο σχολείο, σύμφωνα με την αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Λύκειο Γουοκίσα Σάουθ, που απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα δυτικά του Μιλγουόκι, αποκλείστηκε μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ ενός μαθητή και ενός φύλακα, ανέφερε η εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Η αστυνομία έχει συλλάβει έναν ύποπτο.

«Το κτήριο είναι ασφαλές. Ο ύποπτος είναι υπό κράτηση», ανέφερε μέσω του Twitter η τοπική αστυνομία.

BREAKING LIVE: Shots fired inside of Waukesha South High School in Wisconsin. The high school is on lockdown, as well as Whittier Elementary School nearby. Waukesha police are at the scene.https://t.co/dHTOMnO1TJ pic.twitter.com/NiVmjk0XUv

— CBS 42 (@CBS_42) December 2, 2019