ΗΠΑ: Σάρωσε στο πέρασμά του την Φλόριντα ο τυφώνας Ιντάλια - Δείτε φώτο και βίντεο

Σάρωσε στο πέρασμά του τη Φλόριντα ο τυφώνας κατηγορίας 3 με την ονομασία Ιντάλια πλημμυρίζοντας αρκετές πολεις κατά μήκος του Big Bend πριν πάρει κατεύθυνση προς στη Τζόρτζια.

Ο τυφώνας Ιντάλια πλημμύρισε περιοχές της Νοτιοανατολικής πλευράς την Τετάρτη, από την ακτή του Κόλπου της Φλόριντα μέχρι την ακτογραμμή της Τζόρτζια, όπου η Σαβάνα και το Τσάρλεστον αντιμετώπισαν και την απειλή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι διασώστες ανέσυραν δεκάδες ανθρώπους από πλημμυρισμένα σπίτια στην περιοχή της Τάμπα, καθώς κατεδαφισμένα δέντρα έκλεισαν τους δρόμους και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα. Στη χαμηλή ακτή Big Bend της Φλόριντα, όπου η καταιγίδα έφτασε στην ξηρά αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου, οι κάτοικοι που επέλεξαν να μην εκκενώσουν περιέγραψαν μια οδυνηρή νύχτα με το νερό που ανέβαινε στα σπίτια τους.

Η Ιντάλια υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα μέχρι τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα) μετά την πορεία της στη Τζόρτζια. Είχε φτάσει για λίγο την ισχύ του τυφώνα κατηγορίας 4 τις ώρες πριν από την πτώση, με μέγιστη ταχύτητα ανέμου 209 χλμ. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι ακόμη και ως τροπική καταιγίδα, η θα μπορούσε να παράγει ισχυρούς ανέμους σε περιοχές της Τζόρτζια και της Νότιας Καρολίνας το βράδυ της Τετάρτης.

Αξιωματούχοι σε αυτές τις πολιτείες εξέδωσαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Δύο θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα νωρίς την Τετάρτη αποδίδονται στις καιρικές συνθήκες. Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε στην κομητεία Πάσκο, όταν ένας 40χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο έπεσε σε ένα δέντρο. Στην Αλάτσουα, ένας 59χρονος που οδηγούσε ένα Toyota Tacoma έριξε το όχημά του σε δέντρα ενώ στην περιοχή έπεφτε καταρρακτώδης βροχή.

Η «άφιξη» του τυφώνα στη Φλόριντα

Ο διευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Φλόριντα, Κέβιν Γκάθρι, δήλωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ανταποκρίνονται στους παγιδευμένους κατοίκους σε περιοχές που επλήγησαν σοβαρά — αλλά δεν περίμενε μαζικές απώλειες.

«Είναι 100% εντάξει», είπε. «Θα φτάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους όσο πιο γρήγορα μπορούμε να φέρουμε τις ομάδες μας για την πρόσβαση έκτακτης ανάγκης σε αυτούς».

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πελάτες στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα έμειναν χωρίς ρεύμα μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με το PowerOutage.us , το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από το πέρασμα του τυφώνα Ιντάλια

