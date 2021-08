ΗΠΑ: Στην κατηγορία «κυκλώνας» η τροπική καταιγίδα Χένρι

Η ανατολική ακτή των ΗΠΑ προετοιμάζεται για την άφιξη της τροπικής καταιγίδας Χένρι, η οποία αργά το πρωί του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ) πέρασε στην κατηγορία του «κυκλώνα» και απειλεί να φέρει θυελλώδεις ανέμους (ως 120 χλμ/ώρα) και ισχυρές βροχοπτώσεις, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες στην περιοχή, έγινε γνωστό από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Νωρίτερα, η καταιγίδα συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας 113 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ κινείτο βόρεια, σε απόσταση 320 χιλιομέτρων ανατολικά της Βόρειας Καρολίνας. Δεδομένης της έως τώρα πορείας του ο Χένρι αναμένεται να αγγίξει έδαφος ως κυκλώνας, στο Λονγκ Άιλαντ, τη Νέα Υόρκη ή τη νότια Νέα Αγγλία αύριο, επισημαίνει το Κέντρο σε μια προειδοποίηση που εξέδωσε.

Σε τμήματα του Λονγκ Άιλαντ, της Νέας Υόρκης και του Νιου Χέιβεν, στο Κονέτικατ, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κυκλώνα. Άλλες περιοχές της Νέας Αγγλίας, όπως το Ναντάκετ βρίσκονται επίσης σε συναγερμό για ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Πρόκειται για μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Οι πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσουν τη ζωή και τις περιουσίες τους από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και το ενδεχόμενο άλλων επικίνδυνων συνθηκών», τονίζει το NHC.

Εάν ο Χένρι πλήξει τη νοτιοανατολική Νέα Αγγλία ως κυκλώνας, θα είναι ο πρώτος που θα αγγίξει απευθείας στεριά μετά τον κυκλώνα Μπομπ το 1991.

11 am Sat..Henri is now a hurricane with max sustained winds of 75 mph. Henri is located 645 mi S of Montauk Point NY & is moving to the NNE at 14 mph. Some strengthening is expected thru tonight, then some weakening but Henri is expected to be a hurricane at landfall on Sunday. pic.twitter.com/LBC8DdLS5w

— NWS Eastern Region (@NWSEastern) August 21, 2021