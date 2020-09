ΗΠΑ: Τώρα η Μέγκαν Μαρκλ θέλει να γίνει πρόεδρος

Μέχρι πού μπορεί να φτάνει η φιλοδοξία της Μέγκαν Μαρκλ; Από ηθοποιός με μέτριες έως «υποτονικές» επιδόσεις, έγινε Δούκισσα όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι και έγραψε ιστορία, όταν σνόμπαρε το παλάτι, καθώς δεν επιθυμούσε να ακολουθεί το πρωτόκολλο των υποχρεώσεών της. Όμως η Μέγκαν Μαρκλ ανεβάζει τον πήχη των φιλοδοξιών της ακόμα πιο ψηλά. Για την ακρίβεια, στο υψηλότερο σημείο. Αυτό του «πλανητάρχη», του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών!

Σύμφωνα με άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του άλλοτε πριγκιπικού ζευγαριού, η Μέγκαν έχει εκφράσει πολύ σοβαρές φιλοδοξίες να θέσει υποψηφιότητα για την αμερικανική προεδρία στις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2024.

Αφού η Δούκισσα του Σάσεξ και ο σύζυγός της Πρίγκιπας Χάρι απέρριψαν τα βασιλικά καθήκοντά τους με το ιστορικό τους Megxit, η 39χρονη πρώην ηθοποιός του «Suits», έχει στρέψει πλέον το βλέμμα της στον Λευκό Οίκο, όπως υποστήριξε ένας στενός φίλος της στο Vanity Fair.

«Ένας από τους λόγους που δεν ήθελε να εγκαταλείψει την αμερικανική υπηκοότητά της ήταν ότι είχε την επιλογή να ασχοληθεί με την πολιτική», δήλωσε ο άγνωστος φίλος.

«Νομίζω ότι αν ο Μέγκαν και ο Χάρι απέρριπταν ποτέ τους τίτλους τους, η Μέγκαν θα σκεφτόταν σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος», πρόσθεσε ο φίλος του ζευγαριού.

Ο βιογράφος της, Omid Scobie, είχε ισχυριστεί νωρίτερα ότι η πρώην ηθοποιός «έχει τα μάτια της στραμμένη στην προεδρία των ΗΠΑ».

«Η Μέγκαν είναι η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. Μια μέρα μπορεί να τη δούμε πρόεδρο», δήλωσε ο συγγραφέας του «Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family».