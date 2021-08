ΗΠΑ: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 1 τραυματίας μετά από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και ακόμα ένα τραυματίστηκε σε πυροβολισμούς σε μια αγροτική περιοχή στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές του Γκρίνγουντ δήλωσαν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν γύρω στις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας (11 το βράδυ ώρα Ελλάδας) σε ένα σπίτι 13 χιλιόμετρα νότια του Γκρίνγουντ.

#BREAKING: I’m told manhunt underway after multiple people shot in Greenwood County. I’m told a child is among the victims. Sources tell me there are fatalities. This is off Hwy 25 on Heddy Road. pic.twitter.com/cEl318SKZE

— Cody Alcorn (@CodyAlcorn) August 2, 2021