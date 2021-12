ΗΠΑ: Τουλάχιστον 70 οι νεκροί από την κακοκαιρία

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πέντε πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ανεμοστόβιλοι έπληξαν περιοχές όπως το Κεντάκι, το Ιλινόις και το Αρκανσας. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ανεμοστρόβιλοι ήταν κατά μήκος των Πολιτειών τέσσερις. Με πολλούς, να κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο.

Last night’s #tornado ripped apart the #Monette Manor nursing home in Northeast Arkansas.

The mayor tells AccuWeather that the early warnings gave people enough time to get to shelter.

He’s grateful for the people who rushed to the nursing home to help with rescues overnight. pic.twitter.com/4zNlNRtuMh

