ΗΠΑ: Υπέκυψε και ο πέμπτος από τους επιβαίνοντες του αερόστατου

Τους πέντε έφθασαν οι νεκροί του δυστυχήματος σε συνοικία της Αλμπουκέρκι, στο Νέο Μεξικό, όπου κατέπεσε αερόστατο, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η αστυνομία.

Για μερικές ώρες, το δυστύχημα προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, καθώς το μπαλόνι ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y

— Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021