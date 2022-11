ΗΠΑ: Υπερασπιστείτε τη Δημοκρατία λένε Μπάιντεν - Ομπάμα

Τρεις ημέρες προτού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές «αποφασιστικής» σημασίας στις ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα κάλεσαν χθες Σάββατο τους πολίτες να «πάνε να ψηφίσουν για να υπερασπίσουν την αμερικανική «δημοκρατία», ενώ ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως προσμένει ένα «γιγαντιαίο κύμα» για να «σωθεί το αμερικανικό όνειρο».

Κατά τη διάρκεια μαραθώνιων προεκλογικών συγκεντρώσεων που έγιναν ταυτόχρονα στην Πενσιλβάνια, κρίσιμη πολιτεία στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, ο 46ος (Μπάιντεν) και ο 44ος (Ομπάμα) πρόεδρος αναμετρήθηκαν από απόσταση με τον 45ο (Τραμπ), καθώς η ψηφοφορία της Τρίτης θα βάλει τα θεμέλια των προεδρικών εκλογών του 2024.

>>> Διαβάστε επίσης: Οι «ψεκασμένοι» των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ <<<

«Η δημοκρατία είναι κυριολεκτικά στο ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι αποφασιστική στιγμή για το έθνος μας και πρέπει όλοι να μιλήσουμε με μια φωνή», είπε ο Τζο Μπάιντεν κάτω από μπλε και κόκκινο φωτισμό, ,με φόντο μια τεράστια αμερικανική σημαία, επευφημούμενος σε αίθουσα της Φιλαδέλφειας, της πόλης όπου καταρτίστηκε το αμερικανικό Σύνταγμα στα τέλη του 18ου αιώνα.

#epicday #templeuniversity@JoshShapiroPA @FettermanLt @POTUS @BarackObama

I have so many pictures & videos of today . The energy & peace ☮️ was everywhere. #Pennsylvania pic.twitter.com/FbRFm5I03e

— HarpersMom46 (@HarpersMom6) November 6, 2022