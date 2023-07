ΗΠΑ/Βαλτιμόρη: Δύο νεκροί και 28 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε εκδήλωση

Κλήση για περιστατικό με πολλούς πυροβολισμούς δέχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) η αστυνομία της Βαλτιμόρης, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την ένοπλη επίθεση, με τους 3 να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox 45 News είχε κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό. Αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο του συμβάντος είπε ότι τουλάχιστον 29 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

🚨#BREAKING: Mass Shooting Claims Multiple Lives and Leaves over 30 people Injured ⁰📌#Baltimore | #Maryland Currently a significant police and medical deployment has been initiated in response to a mass shooting that occurred during a large gathering that was taking place in… pic.twitter.com/5pd6Ck9Azz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 2, 2023

Εκατοντάδες άνθρωποι -- σύμφωνα με μαρτυρίες-- είχαν συγκεντρωθεί στη νότια Βαλτιμόρη, κοντά στη συνοικία Μπρούκλιν Χομς, όπου διεξαγόταν μια εκδήλωση με την ονομασία «Brooklyn Day».

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB — Baltimore Police (@BaltimorePolice) July 2, 2023

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Fox 45 News ότι άκουσαν 20 με 30 πυροβολισμούς. «Δεν σταματούσαν να ακούγονται» είπε στο δίκτυο αυτόπτης μάρτυρας.

H αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν σε συνέντευξη Τύπου που θα λάβει χώρα μέσα στις επόμενες ώρες.

🚨BREAKING: Police are responding to a mass shooting in Brooklyn. Potentially dozens of victims. I just spoke with the mayor’s spokesperson and BPD’s public information officer. They’ll be holding a press conference shortly. pic.twitter.com/v8qyCnR8lP — Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 2, 2023

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν στην επίθεση εμπλέκεται ένας ή περισσότεροι δράστες, ούτε εάν έχουν τεθεί ακόμα υπό κράτηση.