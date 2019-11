Ιράκ: Περισσότεροι από 45 νεκροί σε συγκρούσεις

Σε τουλάχιστον 45 ανέρχονται οι διαδηλωτές που πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ σήμερα, μετά την εισβολή και την πυρπόληση του ιρανικού προξενείου στην πόλη Νατζάφ, χθες τη νύχτα, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής στην εξέγερση εναντίον της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη κυβέρνησης.

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Νασιρίγια, όταν στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει μια γέφυρα τα ξημερώματα και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με αστυνομικές και ιατρικές πηγές, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

VIDEO: Footage from the city of Nasiriyah in Iraq this morning shows security forces using live ammunition against unarmed protesters. pic.twitter.com/sFnUptpENm

— Conflict News (@Conflicts) November 28, 2019