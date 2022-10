Ιράν: Δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν κατά διαδηλωτών

Πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν σε δύο πόλεις κατήγγειλε ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν κατά διαδηλωτών στις πόλεις Σαναντάι και Σακίζ», ανακοίνωσε η ιρανική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, που δημοσίευσε σειρά από βίντεο. Σε ένα εξ αυτών ακούγονται πυροβολισμοί και αναφέρεται ότι σκοτώθηκε ο οδηγός εντός αυτοκινήτου.

On 6 Bahman Street in Sanandaj, security forces opened fire on a car and killed the driver, a man.

This individual was shot in the head during the protests.

October 8, 2022#MahsaAmini#NikaShakarami#Kurdistanpic.twitter.com/LKxsgeIwAA

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 8, 2022