Ιράν: Γυναίκες καίνε μαντίλες και κόβουν τα μαλλιά τους

Από επισκέπτης σε μία ξένη πόλη, στη συνέχεια βασανισμένη φυλακισμένη, βασανισμένη και εν τέλει… νεκρή.

Η Μάχσα Αμινί άφησε λίγα μαλλιά της να φανούν έξω από το χιτζάμπ της και το πλήρωσε με την ίδια της την ζωή. Βρισκόταν με την οικογένειά της για επίσκεψη στην Τεχεράνη, όταν η ίδια συνελήφθη από την ειδική αστυνομία και μεταφέρθηκε στην φυλακή. Στη συνέχεια η νεαρή έπεσε σε κώμα και πέθανε.

Η ιρανική αστυνομία αρκέστηκε να πει πως επρόκειτο για ένα «ατυχές συμβάν», ωστόσο οι ακτιβιστές αναφέρουν ότι η Αμινί δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της.

Η οργή όμως των γυναικών στο Ιράν ξεχειλίζει.

Καίνε τις μαντίλες τους – 3 νεκροί

Εκατοντάδες οργισμένοι πολίτες έχουν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, με πολλές γυναίκες καίνε τις μαντίλες τους.

Another clip from the fourth consecutive day of nationwide protests at Tehran University #tehran #tehranuniversity #tahran #iran #ıran #tebriz #urmiye #BreakingNews pic.twitter.com/8yvszFquQB

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει στις διαδηλώσεις, αλλά οι διαδηλωτές συνεχίζουν να φωνάζουν συνθήματα κατά της ηγεσίας της χώρας.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:

death to dictator!

Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022