Ιρλανδία: Ιερέας ξεκινάει τη λειτουργία με ραπ τραγούδι (Βίντεο)

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ιερέας ξεκινά τη λειτουργία όταν ξαφνικά ακούγεται ένα τραγούδι του Βρετανού ράπερ «Black the Ripper» (Μαύρος ο Αντεροβγάλτης) σε φουλ ένταση.

Ο καθολικός ιερέας κλείνει αμέσως τη μουσική και γελά μειλίχια. «Λίγο ραπ το πρωί σε ξυπνάει» λέει ο ιερέας με χιούμορ.

«Όπως και να έχει, χαίρομαι που σας βλέπω όλους» συνεχίζει ψύχραιμα ο ετοιμόλογος ιερέας, σημειώνοντας ότι ελπίζει το περιστατικό να μην προκάλεσε τίποτα δυσκολίες με την πίεση κάποιου από το εκκλησίασμα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ράπερ «Black the Ripper»-Ντιν Γουέστ το πραγματικό του όνομα-πέθανε πέρσι σε ηλικία μόλις 32 ετών από καρδιακή προσβολή.

Πέρα από τη μουσική του ήταν ευρέως γνωστός στη Μεγάλη Βρετανία ως θερμός υποστηρικτής της νομιμοποίησης της κάνναβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη βρετανική ταμπλόιντ, Daily Mail.

Δείτε το βίντεο:

#Breaking - An Irish priest was given an almighty shock when his sound system blasted rap music during a livestreamed Mass.

Read more: https://t.co/goyO2jVWYU#Ireland #funny #music

Video credit: @MailOnline

This article was fact-checked by Oigetit ✅ pic.twitter.com/wDGfd3mQI8

— Oigetit Japan (@oigetit_jp) March 7, 2021