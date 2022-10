Ιρλανδία: Στους 7 οι νεκροί από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων (VID)

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε πρατήριο καυσίμων στην κομητεία Ντονεγκάλ στην Ιρλανδία αυξήθηκε σε επτά, με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να συνεχίζεται, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ιρλανδική αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3 μμ τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) σε πρατήριο καυσίμων στα όρια του χωριού Κρίσλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οκτώ ακόμα άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Η αστυνομία δεν διατυπώνει καμιά υπόθεση δημόσια για τα αίτια της καταστροφής.

Ο βουλευτής του Σιν Φέιν, Πιρς Ντόχερτι, μίλησε για «καταστροφική έκρηξη» σε «πολυσύχναστη τοποθεσία».

Η αστυνομία δεν διατυπώνει καμιά υπόθεση δημόσια για τα αίτια της καταστροφής. Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε αργά χθες βράδυ, ανέφερε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει εξηγήσεις ή λεπτομέρειες, ούτε απολογισμό των θυμάτων.

Cars and rubble are being cleared from the scene of the explosion in Creeslough as the major rescue operation continues tonight. #Donegal #Creeslough pic.twitter.com/tzHiuH6pIo

— Donegal News (@Donegal_News) October 7, 2022