Ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη με νεκρούς και τραυματίες (Βίντεο)

Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε σήμερα στο κέντρο της Βαγδάτης προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράκ.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση αυτοκτονίας που σημειώνεται στην ιρακινή πρωτεύουσα εδώ και 18 μήνες.

#Iraq army spokesman confirms that it was a double suicide bomb attack - figures of dead and wounded rising - hospitals across #Baghdad mobilised to receive the wounded https://t.co/58M7LenXfG

Η επίθεση σημειώθηκε στην πλατεία Ταγιαράν, ένα πολυσύχναστο σημείο της Βαγδάτης. Πριν τρία χρόνια επίθεση αυτοκτονίας στην πλατεία αυτή είχε προκαλέσει τον θάνατο 31 ανθρώπων.

#Iraq:- Atleast 15 people were killed and 20 other wounded in two suicide bombings in #Tayaran Square in central #Baghdad.

The moment of the suicide bombing in #Tayaran Square in #Baghdad. pic.twitter.com/gRgKH1aQWW

