Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτήρια (Βίντεο)

Σοβαρές ζημιές φαίνεται πως έχει προκαλέσει ο ισχυρός σεισμός που χτύπησε την ανατολική Τουρκία.

Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε συναγερμό και συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους για ζημιές ή θύματα.

Οι πρώτες εικόνες που έρχονται από την Τουρκία και διαδίδονται στα social media δείχνουν πως κτήρια έχουν καταρρεύσει.

Παράλληλα, κρατικά ΜΜΕ στη γειτονική Συρία μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της χώρας.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Λίβανο μετέδωσαν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Βηρυτό και την Τρίπολη.

Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε από την μεγάλη δόνηση και όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύεται από τα τοπικά μέσα, βγήκε πανικόβλητος στους δρόμους.

Δείτε εικόνες από την Τουρκία:

Strong earthquake in south east Turkey. No casualties are reported but there are buildings collapsed. #earthquake #Turkey #Elazig pic.twitter.com/IY44BxyJv1

📹 | #BREAKING

6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes - the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara

The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG

— EHA News (@eha_news) January 24, 2020