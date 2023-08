Ισημερινός: Δολοφονήθηκε υποψήφιος πρόεδρος - Βίντεο από την στιγμή της εκτέλεσής του

Ένας υποψήφιος στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του Ισημερινού έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς σε προεκλογική συγκέντρωση.

Ο 59χρονος Fernando Villavicencio, μέλος της εθνοσυνέλευσης της χώρας, δέχθηκε επίθεση καθώς αποχωρούσε από την εκδήλωση στη βόρεια πόλη Κίτο την Τετάρτη.

Ένα μέλος της προεκλογικής του ομάδας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Villavicencio έμπαινε σε ένα αυτοκίνητο όταν ένας άνδρας βγήκε μπροστά και τον πυροβόλησε στο κεφάλι.

Δείτε τη στιγμή που ο Fernando Villavicencio βγαίνει από το προεκλογικό κέντρο και δέχεται καταιγισμό πυρών

