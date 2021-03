Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο Fagradalsfjall (Βίντεο - Φώτος)

Με καθυστέρηση λίγω εβδομάδων επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις των επιστημόνων για το ηφαιστείο Fagradalsfjall στην Ισλανδία, το οποίο εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας σεισμική δόνηση και μία τεράστια λάμψη στον ουρανό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έκρηξη του ηφαιστείου, που βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ, πρόκειται για το ξεκίνημα μίας διαδικασίας που θα έχει διάρκεια, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένουν εκρήξεις και σε άλλα ηφαίστεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Δείτε βίντεο live από το σημείο:

Πριν από λίγες εβδομάδες, η περιοχή είχε αποκλειστεί, καθώς οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει μεγάλη δραστηριότητα μάγματος στο υπέδαφος, με σαφώς ανοδικές τάσεις προς τον φλοιό της Γης.

Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες:

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021