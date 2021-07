Ισπανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε καφετέρια στην Μαρμπέγια

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και η υπόθεση ερευνάται. Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα σε ένα δημοφιλές σημείο της Ισπανίας, όπου κάτοικοι και ταξιδιώτες συνηθίζουν να πίνουν καφέ και να γευματίζουν.

Βίντεο από το συμβάν στην Ισπανία

Μάρτυρας, μιλώντας στο AP, αναφέρει ότι πριν πέσει στο καφέ, το αυτοκίνητο έκανε ζιγκ-ζαγκ και παρέσερνε στο διάβα του ό,τι έβρισκε

BREAKING VIDEO: A car has plowed into several people sitting on a terrace at a bar in Marbella, Spain. pic.twitter.com/o21OY6ZBTN

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 19, 2021