Ισραήλ: 4 ρουκέτες από το Λίβανο κατευθύνθηκαν στη Χάιφα (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Χάιφα και στα περίχωρά της, καθώς τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από το νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ιραηλινά και λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

διες πηγές θέλουν τις δυο ρουκέτες να εξουδετερώνονται, ενώ οι άλλες δυο «χτύπησαν» σε ανοιχτές περιοχές (η μια σε ακατοίκητο έδαφος και η άλλη στη θάλασσα), χωρίς να αναφερθούν καταστροφές ή τραυματίες.

Οι κάτοικοι της Χάιφα ανέφεραν ότι άκουσαν τις εκρήξεις από τις ρουκέτες, ενώ βρίσκονταν στον αέρα, γεγονός που υποδηλώνει, πιθανώς, τις αναχαιτίσεις τους από το σύστημα Iron Dome.

Area where rockets were launched from #Lebanon a short while ago. #Israel pic.twitter.com/0oOaje4cu9

— Joe Truzman (@Jtruzmah) May 19, 2021