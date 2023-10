Ισραήλ: Αντεπίθεση μετά την εισβολή της Χαμάς: Αναφορές για 57 νεκρούς (BINTEO)

Σε πόλεμο έχει αναβαθμιστεί η σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς, κατά τα λεγόμενα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά την πρωινή εισβολή των Παλαιστινίων έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 22 νεκροί και 580 τραυματίες, ενώ το Ισραήλ ήδη έχει ξεκινήσει την μεγάλη αντεπίθεσή του με αεροπορικές επιδρομές.

Την ίδια ώρα, ο Guardian κάνει λόγο για ανεπιβεβαίωτες αναφορές πως οι νεκροί Ισραηλινοί φτάνουν τους 57.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ήταν η απαγωγή μόλις 3 Ισραηλινών που πυροδότησε τον πόλεμο του 2014.

Είναι επίσης η πρώτη φορά που οι παλαιστινιακές δυνάμεις κατάφεραν να καταλάβουν έδαφος εντός της Πράσινης Γραμμής από το 1948.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο Guardian, ένας ανώνυμος ισραηλινός υπουργός δήλωσε στο Ynet ότι υπάρχει κίνδυνος οι επιθέσεις της Χαμάς να αποσκοπούν στην απόσπαση της προσοχής ενόψει μιας επίθεσης από το βορρά. Εν τω μεταξύ, η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «βρίσκεται σε άμεση επαφή με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αντίστασης και διεξάγει συνεχή αξιολόγηση των γεγονότων και της προόδου των επιχειρήσεων μαζί της».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει σκοτωθεί ένα άτομο.

Μάλιστα δημοσιεύουν και βίντεο από τις επιχειρήσεις:

