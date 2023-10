Το Ισραήλ δέχεται πυρά και από Συρία και Λίβανο - 1.200 νεκροί στο έδαφός του

Πυρά από τρία μέτωπα -Γάζα, Λίβανο και Συρία- δέχεται το Ισραήλ, που απαντά με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πυρά του πυροβολικού και συγκεντρώνει στρατό για χερσαία εισβολή στον παλαιστινιακό θύλακα, απ’ όπου εξαπέλυσαν την επίθεσή τους το πρωί του Σαββάτου οι τρομοκράτες της Χαμάς. Οι νεκροί και από τις δύο πλευρές έχουν πλέον ξεπεράσει τους 2200 (με συντηρητικές εκτιμήσεις) και η κλιμάκωση των εχθροπραξιών είναι το πιθανότερο σενάριο, παρά τις παρασκηνιακές διεργασίες για εκεχειρία.

Η φρίκη που αποκαλύπτεται σε κάθε οικισμό, σε κάθε σπίτι που μπαίνουν οι ισραηλινοί στρατιώτες δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. «Δεν είναι πόλεμος και πεδίο μάχης, είναι σφαγή» ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, που είδε με τα μάτια του τους αποκεφαλισμένους γονείς και τα δολοφονημένα μωρά στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, στο νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο είχε γίνει στόχος των τρομοκρατών της Χαμάς.

As bombs fall in Gaza City, a school run by the United Nations has turned into a shelter. But safety is not guaranteed. Israeli air strikes have hit UN buildings across Gaza, leaving civilian casualties. Full coverage: https://t.co/IKfTGZSkqv pic.twitter.com/jlRRMaOddf

Επίθεση και από συριακά εδάφη

Το βράδυ της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας αριθμός βλημάτων εκτοξεύθηκε από το τη Συρία προς το Ισραήλ και ότι ορισμένα από αυτά έπεσαν σε ανοικτές περιοχές στο ισραηλινό έδαφος. Ο στρατός ωστόσο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές ή απώλειες. Μονάχα ότι απάντησε με πυρά του πυροβολικού.

Την Ασκελόν έβαλε στο στόχαστρο η Χαμάς

Χθες η Χαμάς απείλησε να ισοπεδώσει την Ασκελόν, όπου βρέθηκε ο απεσταλμένος του protothema.gr, Φρίξος Δρακοντίδης. Οι τρομοκράτες εξαπέλυσαν μεγάλο αριθμό ρουκετών, οι περισσότερες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή αεράμυνα. Όπως μετέδωσε ο Φρίξος Δρακοντίδης η σφοδρή επίθεση διήρκεσε περίπου μία ώρα. Από τα πυρά της Χαμάς χτυπήθηκε μέχρι και το νοσοκομείο στο οποίο είχαν καταφύγει άμαχοι και στο οποίο περιθάλπονται οι τραυματίες από την εισβολή.

Ενεργό το μέτωπο του Λιβάνου

Νέα επίθεση προς το Ισραήλ και από την πλευρά του Νοτίου Λιβάνου πραγματοποιήθηκε χθες παράλληλα με το μπαράζ ρουκετών από τη Χαμάς στην Ασκελόν. Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος επιβεβαίωσε την επίθεση από τον Λίβανο, ανακοίνωσε ότι απαντά με πυρά πυροβολικού στις ρουκέτες που έχουν εκτοξευθεί εναντίον του εδάφους του.

Αγωνία για τους ομήρους

«Δεν θα διαπραγματευτούμε για τους αιχμαλώτους μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος» υποστήριξε ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαίλ Χανιγέ. «O φάκελος αυτός δεν θα ανοίξει πριν από το τέλος της μάχης. Και αυτό θα γίνει μόνο με συγκεκριμένο τίμημα», πρόσθεσε. Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς έχει υπό την ομηρεία της από 100 έως 150 άτομα.

«Θα εκτελούμε έναν όμηρο για κάθε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ»

H ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, απείλησε τη Δευτέρα ότι από εδώ και στο εξής θα εκτελεί αιχμάλωτους Ισραηλινούς πολίτες σε απάντηση για τυχόν νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε κατοικίες στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση. Ο εκπρόσωπός της, Αμπού Ομπάιντα, δήλωσε ότι ενεργούν σύμφωνα με τις ισλαμικές οδηγίες, κρατώντας τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους ασφαλείς και υγιείς, όπως μεταδίδει το Reuters. Παράλληλα, επέρριψε την ευθύνη για τις πιθανές εκτελέσεις στο Ισραήλ, «επειδή εντείνει τους βομβαρδισμούς και σκοτώνει αμάχους μέσα στα σπίτια τους με αεροπορικά πλήγματα, χωρίς καμία προειδοποίηση».

Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA

Αποκλεισμένη και υπό αεροπορικούς βομβαρδισμούς η Γάζα

Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για την εισβολή των χερσαίων ισραηλινών δυνάμεων στην παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό ασφυκτική πολιορκία. Την ίδια ώρα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές σε αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Σάββατο η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς, τονίζοντας ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή».

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας επλήγησαν πάνω από 200 στόχοι της Χαμάς στη γειτονιά Αλ Φουρκάν, η οποία βρίσκεται στο βόρειο μέρος της λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χαμάς εξαπολύει πολλές από τις επιθέσεις της εναντίον του από τη συγκεκριμένη περιοχή. «Πρόκειται για το τρίτο χτύπημα μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην περιοχή όπου οι δυνάμεις της IDF έχουν χτυπήσει πάνω από 450 στόχους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επιπλέον, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ισραηλινά τζετ έπληξαν το σπίτι του πατέρα του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, στην πόλη Χαν Γιουνίς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί συγγενείς του διοικητή, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, του αδελφού του και τουλάχιστον δύο παιδιών της οικογένειας.

Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: πλέον έφθασε τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού), με βίντεο που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

«Έχουμε υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες», συνόψισε ο αντισυνταγματάρχης Κόνρικους αναφερόμενος στην επίθεση, την πιο πολύνεκρη από ιδρύσεως κράτους. Ακόμη 50 άνθρωποι θεωρείται επισήμως πως είναι «όμηροι» ή «αγνοούμενοι» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις αρχές του Ισραήλ.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F

Τουλάχιστον 1000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει της ζωή τους και 4.250 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο στις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε χθες το απόγευμα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού αποκλεισμένου θύλακα.

Οργή Μπάιντεν για τη Χαμάς

«Η Χαμάς δεν προσφέρει τίποτα άλλο παρά τρόμο και αιματοχυσία» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος - «Σκότωσαν ολόκληρες οικογένειες και νέους ανθρώπους σε φεστιβάλ». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχουν τουλάχιστον 14 Αμερικανοί πολίτες μεταξύ των νεκρών μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ. Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ το Σάββατο, κάνοντας λόγο για «πράξη απόλυτου κακού». «Οι άνθρωποι στο Ισραήλ έζησαν υποφέροντας από τα αιματηρά χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, μιας ομάδας της οποίας δηλωμένος σκοπός ύπαρξης είναι να σκοτώνει τους Εβραίους. Πρόκειται για μια πράξη απόλυτου κακού» υπογράμμισε ο Μπάιντεν. «Η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τον παλαιστινιακό λαό» ανέφερε. «Χρησιμοποίησαν τον παλαιστινιακό λαό ως ανθρώπινη ασπίδα».

Powerful speech by 🇺🇸 President Biden calling out the sheer evil of Hamas: raping women, slaughtering families, killing babies. He fully supported Israel's right to defend itself from ISIS-like terrorists. “These atrocities are sickening. We're with Israel. Just make no mistake.” pic.twitter.com/dHPsae0ZiT

Και πρόσθεσε: «Γυναίκες βιάστηκαν, κακοποιήθηκαν, παρουσιάστηκαν ως τρόπαια. Οικογένειες κρυμμένες από φόβο για ώρες ολόκληρες, προσπαθώντας απεγνωσμένα να κρατήσουν τα παιδιά τους ήσυχα για να μην τραβήξουν την προσοχή. Έσφαξαν γονείς, που χρησιμοποιούσαν το σώμα τους ως ασπίδα για τα παιδιά τους. Έσφαξαν ολόκληρες οικογένειες και νέους ανθρώπους σε φεστιβάλ. Υπάρχουν αναφορές για δολοφονημένα μωρά, που σου γυρνάνε το στομάχι. Και χιλιάδες τραυματίες, ζωντανοί αλλά κουβαλώντας μαζί τους τα τραύματα από τα θραύσματα και τη μνήμη όσων υπέστησαν». Αφού επανέλαβε την στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, τόνισε ότι η χώρα έχει το «δικαίωμα» να ανταποδώσει στις «φαύλες επιθέσεις» που πραγματοποιεί η Χαμάς. «Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ» συμπλήρωσε ο Μπάιντεν. «Η Χαμάς δεν προσφέρει τίποτα άλλο παρά τρόμο και αιματοχυσία».

«Το Υπουργείο Άμυνας έχει μεταφέρει την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων USS Gerald R. Ford στην ανατολική Μεσόγειο και έχει ενισχύσει την παρουσία των μαχητικών μας αεροσκαφών. Και είμαστε έτοιμοι να μετακινήσουμε πρόσθετα μέσα όπως απαιτείται» δήλωσε Αμερικανός πρόεδρος. Ακόμα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν την πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών και αναχαιτιστικών για την ενίσχυση του «σιδερένιου θόλου». Προειδοποίησε επίσης τυχόν εχθρικά μέρη να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση στο Ισραήλ. «Οι καρδιές μας μπορεί να είναι ραγισμένες, αλλά η αποφασιστικότητά μας είναι ξεκάθαρη», είπε. «Χθες, μίλησα επίσης με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας και να συντονίσουμε την ενιαία αντίδρασή μας».

Απάντηση Χαμάς σε Μπάιντεν

Η Χαμάς χαρακτήρισε «εμπρηστικά» τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Αυτές οι παρατηρήσεις είναι μια προσπάθεια συγκάλυψης των εγκλημάτων και του τρόμου της σιωνιστικής κυβέρνησης», αναφέρει σε δήλωση στην ιστοσελίδα της η Χαμάς που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with @POTUS Joe Biden for the third time since the outbreak of the war:

"We've never seen such savagery in the history of the State. They're even worse than ISIS and we need to treat them as such." pic.twitter.com/6MCv3baluZ

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 10, 2023