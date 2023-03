Ισραήλ: Διαδηλώσεις για αποπομπή του Υπ. Άμυνας - Ανησυχούν και οι ΗΠΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στον δρόμο την Κυριακή το βράδυ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποπομπή από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του υπουργού Άμυνας.

Ο συγκεκριμένος υπουργός είχε προτρέψει την κυβέρνηση να σταματήσει ένα ιδιαίτερα αμφισβητούμενο σχέδιο για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος.

Το τηλεοπτικό υλικό του Reuters δείχνει μεγάλα πλήθη να μπλοκάρουν τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ καθώς και μια ομάδα διαδηλωτών να ανάβει φωτιά στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Ο Γιόαβ Γκάλαντ έγινε χθες, Σάββατο, το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος του δεξιού κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου που είπε ότι δεν θα υποστηρίξει την αναθεώρηση του δικαστικού συστήματος τονίζοντας ότι οι διαδηλώσεις, στις οποίες μετέχει ένας αυξανόμενος αριθμός εφέδρων του στρατού, επηρεάζουν επίσης τις τακτικές δυνάμεις και υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια. «Αυτή τη στιγμή, για το καλό της χώρας μας, είμαι διατεθειμένος να πάρω οποιοδήποτε ρίσκο και να πληρώσω οποιοδήποτε τίμημα», δήλωσε ο Γκάλαντ στην τηλεοπτική του ομιλία.

Η απάντηση δόθηκε το βράδυ της Κυριακής, με τον πρωθυπουργό να τον παύει από τα καθήκοντά του.

Λίγο μετά την αποπομπή του, ο Γκάλαντ, 64 ετών, έγραψε στο Twitter: «Η κατάσταση ασφαλείας του Ισραήλ ήταν πάντα και θα είναι πάντα η αποστολή της ζωής μου».

CHAOS IN ISRAEL:

- Large protest in Israel - 700,000 people are actively protesting (growing). - The IDF have raised their "alert" due to the loss of control within the country. - General strike declared. - PM Netanyahu fired Defense Minister Gallant. pic.twitter.com/LHAxxe5luG

— Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) March 26, 2023