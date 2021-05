Ισραήλ: Δύο νεκροί από ρουκέτες σε κτίριο στην περιοχή Εσκόλ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Ισραήλ από πλήγματα ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, ο συνολικός απολογισμός της οποίας κάνει λόγο για 12 νεκρούς στο Ισραήλ από την αρχή των εχθροπραξιών.

«Ένα μέρος όπου ζουν ξένοι εργάτες επλήγη από ρουκέτα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Υπάρχουν δύο νεκροί, ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση, ένας που φέρει μέτρια τραύματα και τρεις των οποίων τα τραύματα είναι ελαφρά».

🔴 Direct rocket hit at a new apartment building in Ashdod, southern Israel. #IsraelUnderFire #IsraelUnderAttackpic.twitter.com/GM9810X0HJ

— 4IL | #IsraelUnderFire (@4ILorg) May 18, 2021