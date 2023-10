To Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επέμβαση: «Αυτό που ήταν η Γάζα δεν θα υπάρχει πλέον»

Το Ισραήλ δεσμεύθηκε να κλιμακώσει την απάντησή του στην επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς προχωρώντας σε χερσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του προς το Ισραήλ και προειδοποίησε όσους ενδέχεται να προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν την κατάσταση.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ <<<

Το Ισραήλ επεσήμανε ότι δεκάδες μαχητικά του αεροσκάφη έπληξαν περισσότερους από 200 στόχους στη διάρκεια της χθεσινής νύκτας σε συνοικία της πόλης της Γάζας, από την οποία η Χαμάς εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων.

>>> Διαβάστε σχετικά: Ισραήλ: Αποφασισμένο να συντρίψει τη Χαμάς στη Γάζα – Τι θα σημάνει μία χερσαία επέμβαση <<<

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 4.600 έχουν τραυματιστεί στον αποκλεισμένο θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του έκανε λόγο για 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ και περισσότερους από 2.700 τραυματίες.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

«Υποστήκαμε εξαιρετικά βαριές απώλειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X.

Τα θύματα είναι κυρίως άμαχοι, που σκοτώθηκαν μέσα στα σπίτια τους, στους δρόμους ή σε ένα υπαίθριο ρέιβ πάρτι. Δεκάδες Ισραηλινοί και πολίτες άλλων χωρών κρατούνται όμηροι στη Γάζα.

DM Yoav Gallant visited the Israel-Gaza border today. He conducted an assessment of the current emergency situation at the Re'im Base with IMoD DG, MG (Res) Eyal Zamir, Commander of the Southern Command, MG Yaron Finkelman & Gaza Division, BG Avi Rosenfeld & other IDF officials. pic.twitter.com/Ewbsu6Mlnc — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 10, 2023

Οι μαχητές της Χαμάς που κρατούν ομήρους αμάχους και στρατιώτες απείλησαν τη Δευτέρα ότι θα εκτελούν έναν όμηρο για κάθε σπίτι που πλήττεται στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση, αλλά μέχρι το βράδυ της Τρίτη δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι έχουν υλοποιήσει την απειλή τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, απευθυνόμενος σε στρατιώτες κοντά στον φράκτη με τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε: «Η Χαμάς ήθελε μια αλλαγή και θα έχει μια αλλαγή. Αυτό που ήταν η Γάζα δεν θα υπάρχει πλέον».

«Ξεκινήσαμε την επίθεση από αέρος, αργότερα θα ξεκινήσουμε και χερσαίες επιχειρήσεις. Ελέγχουμε την περιοχή από τη δεύτερη ημέρα και έχουμε περάσει στην επίθεση. Αυτό απλώς θα ενταθεί», υπογράμμισε.

WARNING: GRAPHIC CONTENT As bombs fall in Gaza City, a school run by the United Nations has turned into a shelter. But safety is not guaranteed. Israeli air strikes have hit UN buildings across Gaza, leaving civilian casualties. Full coverage: https://t.co/IKfTGZSkqv pic.twitter.com/jlRRMaOddf — Reuters (@Reuters) October 11, 2023

Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005, έπειτα από 38 χρόνια κατοχής, και από το 2007, όταν ανέλαβε την εξουσία εκεί η Χαμάς, έχει επιβάλει στον παλαιστινιακό θύλακα αυστηρό αποκλεισμό. Τη Δευτέρα ανακοίνωσε την πολιορκία της Γάζας και επεσήμανε ότι πλέον δεν θα περνάνε στον θύλακα τρόφιμα και καύσιμα.

Εξάλλου το βόρειο τμήμα του Ισραήλ επλήγη από ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να απαντά, σύμφωνα με τρεις πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οβίδες και από τη Συρία έπεσαν στο Ισραήλ, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύρραξη θα εξαπλωθεί.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν αυτές οι οβίδες εκτοξεύθηκαν από τις συριακές ένοπλες δυνάμεις, από κάποια από τις πολλές ιρανικές πολιτοφυλακές που υπάρχουν (στη Συρία) και είναι ευπρόσδεκτες από το συριακό καθεστώς ή από τη Χεζμπολάχ ή κάποια άλλη οργάνωση», σχολίασε ο Κόνρικους.

"It's not a battlefield. It's a massacre." Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απαντήσαμε στα πυρά και ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ήρεμη», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια της νύκτας σε πολλές περιοχές του Ισραήλ που συνορεύουν με τη Γάζα ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες.

Από τον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Χαμάς «το απόλυτο κακό», ενώ η Ουάσινγκτον στέλνει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το Ισραήλ να τηρήσει το δίκαιο του πολέμου στην απάντησή του.

«Θα πω ξανά σε κάθε χώρα, κάθε οργάνωση, σε όποιον σκέφτεται να εκμεταλλευθεί την κατάσταση μία λέξη: όχι», υπογράμμισε ο Μπάιντεν, σε μια προειδοποίηση που έμοιαζε να απευθύνεται στο Ιράν και τις πολιτοφυλακές που στηρίζει στην περιοχή.

Εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Ισραήλ για να μεταφέρει «ένα μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

President Joe Biden condemned the deadly attack against Israel by Hamas and stressed US support for Israelis mourning the slaughter of more than 1,000 people. Israeli strikes have killed at least 900 people, according to Gaza's health ministry https://t.co/vlDuopLUwN pic.twitter.com/ubjlByDpW7 — Reuters (@Reuters) October 11, 2023

«Πουθενά δεν είναι ασφαλές»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του, με την υποστήριξη ελικοπτέρων και drones, συγκρούστηκαν αργά χθες, Τρίτη, με Παλαιστίνιους μαχητές στο έδαφος του Ισραήλ.

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους μαχητές σε περιστατικό στην Ασκελόν, σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τη Γάζα.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι από τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ επλήγησαν σπίτια στην πόλη της Γάζας, στη Χαν Γιούνις και στον καταυλισμό προσφύγων Μπουρέιζ.

Κάτοικοι των περιοχών αυτών ζητούν βοήθεια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καταγγέλλουν ότι πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχοντας παγιδεύσει έως και 50 ανθρώπους, ενώ οι διασώστες δεν μπορούν να τους προσφέρουν βοήθεια.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας και έχουν καταφύγει σε σχολεία ή βρίσκονται στον δρόμο.

Στο νεκροτομείο της Χαν Γιούνις πτώματα κείτονται στο πάτωμα με τα ονόματά τους γραμμένα στις κοιλιές τους. Οι γιατροί έχουν ζητήσει από τους συγγενείς να παραλαμβάνουν τα πτώματα το συντομότερο δυνατό διότι δεν υπάρχει άλλος χώρος για τους νεκρούς.

Δημόσιο κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο από τους εκτοπισμένους βομβαρδίστηκε. Οι επιζώντες έκαναν λόγο για πολλούς νεκρούς. «Κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι ασφαλές, όπως βλέπετε χτυπάνε παντού», δήλωσε ο Άλα Αμπού Τάιρ 35 ετών που είχε αναζητήσει καταφύγιο εκεί.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι από την Κυριακή έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς περισσότερα από 22.600 σπίτια και 10 δομές υγείας ενώ έχουν υποστεί ζημιές 48 σχολεία.

«Guardian»: Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μία χερσαία επίθεση στη Γάζα

Το Ισραήλ έχει σαφώς μεγαλύτερο στρατό από τη Χαμάς, ωστόσο η παλαιστινιακή σουνιτική οργάνωση έχει προσαρμοστεί τα τελευταία χρόνια εκμεταλλευόμενη το αστικό περιβάλλον της περιοχής, αναφέρει η Guardian σε δημοσίευμά της για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια χερσαία επίθεση στη Γάζα.

Τι γνωρίζουμε από προηγούμενες συγκρούσεις;

Οι μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς τείνουν να ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο, με χερσαίες επιθέσεις που εξαπολύονται με την πάροδο των ετών σε διαφορετική κλίμακα, συνήθως προηγούνται από ένα σφυροκόπημα περιοχών και τοποθεσιών που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί για να προσεγγίσουν τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ διαθέτει επίσης μία μεγάλη αεροπορική δύναμη αλλά και το πλεονέκτημα των βομβαρδισμών από χερσαίο πυροβολικό και κανονιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού στην πρώτη φάση της πολεμικής εκστρατείας, στοχεύοντας τις στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών κτιρίων, αστυνομικών τμημάτων, παράκτιων εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και κατοικιών των ανώτερων αξιωματούχων.

Όμως, ενώ το Ισραήλ έχει τεράστιο πλεονέκτημα σχετικά με το μέγεθος του στρατού, της τεχνολογίας, των οπλικών συστημάτων και της επιμελητείας του, η Χαμάς έχει προσαρμοστεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου για να εκμεταλλευτεί το πυκνό αστικό περιβάλλον της Γάζας.

Πώς θα επηρεάσει η γεωγραφία της περιοχής την οποιαδήποτε μάχη;

Όπως αναφέρει ο «Guardian», από γεωγραφικής πλευράς, η Γάζα είναι μία δυσπρόσιτη περιοχή για το Ισραήλ, γι' αυτό οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τείνουν να χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδρομές προσέγγισης. Υπάρχουν περιοχές αγροτικής γης δίπλα στο πέρασμα Erez στο μακρινό βόρειο τμήμα της Γάζας, γύρω από το Bureij, νότια της πόλης της Γάζας όπου υπάρχει κορυφογραμμή με θέα την «καρδιά» της Γάζας και στα ανατολικά του Khan Yunis στα νότια όπου τα τανκ και τα τεθωρακισμένα μπορούν να κινηθούν περισσότερο εύκολα καταλαμβάνοντας θέσεις βολής.

Ένα άλλο σημείο πρόσβασης είναι γύρω από τη διαδρομή Philadelphi κοντά στη Rafah που βρίσκεται στη νότια πλευρά.

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν θέσεις με θέα την κεντρική Γάζα σε μία προσπάθεια να μπλοκάρει την επικοινωνία μεταξύ της πόλης και της νότιας πλευράς έτσι ώστε να αποκλείσει κάθε δίαυλο επικοινωνίας.

Η Χαμάς και οι φατρίες στη Γάζα γνωρίζουν ότι πρόκειται για διαδρομές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις και συχνά έχουν τις πρώτες γραμμές άμυνάς τους σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες στο παρελθόν έχουν αποτελέσει πεδίο σφοδρών μαχών.

Τα πολυώροφα οικιστικά τετράγωνα σε μέρη όπως η Jabaliya και η Beit Lahia έχουν θέα στη βόρεια πλευρά προς την πόλη της Γάζας, ενώ ο κύριος δρόμος που ενώνει τον βορρά με το νότο συνορεύει με βιομηχανικές περιοχές όπου η Χαμάς χρησιμοποιούνται για την άμυνά της στο παρελθόν.

Το έδαφος στο κέντρο της Γάζας και ανατολικά του Khan Yunis είναι πιο προσιτό αλλά τα χωριά και τα ψηλά κτίρια κατά μήκος των δρόμων που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί έχουν προσφέρει κάλυψη στη Χαμάς.

Θα πάνε οι Ισραηλινοί στις μεγάλες πόλεις;

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν υποστεί στο παρελθόν βαριές επιθέσεις προσπαθώντας να βάλουν πόδι... στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Χαμάς και άλλες φατρίες έχουν αντιαρματικές νάρκες και κατευθυνόμενους πυραύλους τους οποίους έχουν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά μαζί με πυρά όλμων.

Σε μια νύχτα μαχών στην κατοικημένη περιοχή της Shujeiya κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2014, το Ισραήλ έχασε 13 στρατιώτες σε ενέδρα που έστησε η Χαμάς με αντιαρματική νάρκη και πυρά πολυβόλων.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει τεράστια εμπειρία από μάχες με τεθωρακισμένα σε παλαιστινιακές πόλεις, κυρίως στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, η Χαμάς πιστεύεται ότι πλέον διαθέτει μεγάλο απόθεμα αντιαρματικών πυραύλων «Kornet» που έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, εναντίον ισραηλινών αρμάτων μάχης.

Η παλαιστινιακή σουνιτική ομάδα έχει επίσης αναπτύξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με πυρομαχικά σαν αυτά που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ουκρανία, τα οποία μπορούν να ρίχνουν βόμβες σε οχήματα και στρατεύματα.

Πώς θα απαντήσει η Χαμάς;

Η Χαμάς έχει πλέον πολυετή εμπειρία πολεμώντας τον ισραηλινό στρατό και έχει γίνει μια προσαρμόσιμη και αποτελεσματική αστική δύναμη. Επιπλέον, έχει έναν πυρήνα έμπειρων ηγετών που είναι εξοικειωμένοι με τον ισραηλινό τρόπο μάχης, μερικοί από τους οποίους ομιλούν την εβραϊκή γλώσσα κι έχουν μελετήσει σε βάθος τον ισραηλινό στρατό.

Ένα σημαντικό πρόβλημα για το Ισραήλ σε οποιαδήποτε απόπειρα χερσαίας επίθεσης είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις άρτια προετοιμασμένες θέσεις της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων μάχης που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξοπλισμένες με συστήματα επικοινωνίας.

Εκεί που τα δίκτυα των σηράγγων της Χαμάς ήταν κάποτε υποτυπώδη, οι μηχανικοί της έχουν τώρα αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή καλά κρυμμένων υπόγειων τοποθεσιών για χρήση ως κέντρα διοίκησης και για ανάπτυξη μαχητών.

Κι ενώ η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ κάποτε είχε σαφές πλεονέκτημα επιτήρησης έναντι της Γάζας, φθηνά και άμεσα διαθέσιμα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απέκτησε η Χαμάς έχουν ισοπεδώσει την ευρύτερη περιοχή επιτρέποντάς της να παρατηρεί την πρόοδο των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Μπορεί το Ισραήλ να ανακαταλάβει τη Γάζα;

Ενώ το Ισραήλ έχει πιθανώς τη στρατιωτική ικανότητα και τη θέληση μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Σαββάτου, το κόστος μπορεί να είναι πολύ βαρύ για τον ισραηλινό στρατό και τους Παλαιστίνιους πολίτες, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος η Χαμάς να κρατήσει ισραηλινούς ομήρους στην επικράτεια.

Μια ανακατάληψη της Γάζας θα ήταν βαθιά προκλητική και πιθανώς πέρα από την ικανότητα του Ισραήλ να την διαχειριστεί μακροπρόθεσμα, κάτι που υποδηλώνει ότι εάν η κυβέρνηση Νετανιάχου προχωρήσει σε χερσαία επίθεση, ο πιο πιθανός στόχος της είναι μια συνολική ήττα της Χαμάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian, protothema.gr