Ισραήλ: Έτοιμο για πόλεμο σε Βορρά και Νότο, φόβοι για «Ανατολικό Μέτωπο» με τζιχαντιστές

Πολεμικό αγώνα σε Βορρά και Νότο -με Χαμάς και Χεζμπολάχ- είναι έτοιμο να δώσει το Ισραήλ, χωρίς να αποκλείεται άνοιγμα και «ανατολικού μετώπου»: με τζιχαντιστές στη Συρία, ακόμη και εμπλοκή του Ιράν. Αν και για την ώρα ο ισραηλινός στρατός έχει ρίξει το βάρος του στο να ασφαλιστούν τα σύνορα της χώρας, όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται κάτι μεγαλύτερο. Η κινητικότητα είναι έντονη, τόσο στα πεδία των μαχών όσο και στη διπλωματική σκακιέρα.

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας στο Ισραήλ

Τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου μαζί με τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικής Ενότητας Μπένι Γκάντς. Σε διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «περνά στην επίθεση», υπογραμμίζοντας ότι κάθε μέλος της Χαμάς πρέπει ήδη να θεωρεί τον εαυτό του νεκρό. «Η Χαμάς είναι (ό,τι) το Ισλαμικό Κράτος και θα τη συντρίψουμε, θα την εξαλείψουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχοντας στο πλευρό του τον επικεφαλής του κόμματος «Εθνική Ενότητα» Μπένι Γκαντς.

Drone footage shows the destruction in Gaza city around Al-Garbi mosque as Israeli airstrikes continued https://t.co/5dF6xR2U9H pic.twitter.com/8lVnYYHOSM — Reuters (@Reuters) October 11, 2023

#BREAKING: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the nation on the formation of the Emergency Unity Government to fight war against Hamas which he says is ISIS. “We will crush them and get rid of them”. Bibi says men and women were burnt alive by Hamas. pic.twitter.com/ZjdBN1ofX7 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 11, 2023

Από την πλευρά του, ο Μπένι Γκαντς είπε πως η συμμετοχή του σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας στέλνει μήνυμα στους εχθρούς του Ισραήλ. «Αυτήν την ώρα, είμαστε όλοι στρατιώτες του Ισραήλ», διεμήνυσε. «Υπάρχει η ώρα της ειρήνης και η ώρα του πολέμου. Τώρα είναι η ώρα για πόλεμο!», τόνισε. Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, θα συγκροτηθεί ένα ολιγομελές πολεμικό συμβούλιο για να διευθύνει τον πόλεμο με τη Χαμάς, όπως είχε ζητήσει ο Γκαντς. Σε αυτό το συμβούλιο θα συμμετέχουν μόνο ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκαλάντ και ο Μπένι Γκαντς. Προετοιμασίες για πόλεμο σε δύο μέτωπα Για πόλεμο δύο μετώπων προετοιμάζεται το Ισραήλ, που ανησυχεί για το ενδεχόμενο να επιχειρήσει ομάδα του Λιβάνου να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα. Ήδη, η Χεζμπολάχ έχει παραδεχτεί ότι εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και χθες οι πολίτες στα βόρεια της χώρας κλήθηκαν να καλυφθούν λόγω εισόδου ξένων αεροσκαφών, συναγερμός που αποδείχθηκε όμως λάθος. Ο Mark Regev, ανώτερος σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού , δήλωσε στο Sky News ότι «ανησυχεί εδώ και αρκετό καιρό» ότι η Χεζμπολάχ θα «κλιμακώσει την κατάσταση». «Δεν θέλουμε να δούμε κλιμάκωση στον βορρά, αλλά αν μας επιβληθεί ένας διμέτωπος πόλεμος, δεν θα βρεθούμε προ εκπλήξεως. Είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε έτοιμοι και θα επικρατήσουμε», δήλωσε.

Στον Νότο η Χαμάς συνεχίζει τις επιθέσεις με ρουκέτες, κρατώντας «απασχολημένο» το σύστημα της ισραηλινής αεράμυνας “Iron Dome”. Ο Φρίξος Δρακοντίδης, ο ανταποκριτής του protothema.gr κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Tο Iron Dome να αναχαιτίζει ρουκέτες της Χαμάς ! pic.twitter.com/5l6nDaVcds — kakajason (@kakajason50) October 11, 2023

False alarm η «επίθεση από αέρος» της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο

False alarm ήταν τελικά ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης στο βόρειο Ισραήλ και έθεσε σε κατάσταση επιφυλακής τους κατοίκους της πόλης Χάιφα, αναφορικά με πιθανή επίθεση από αέρος της Χεζμπολάχ από το έδαφος του Λιβάνου. «Σε συνέχεια των αναφορών από τα σύνορα του Λιβάνου στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, από τώρα έχει αποκλειστεί ο φόβος διείσδυσης», δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία στο Twitter. Ο ισραηλινός στρατός απέσυρε επίσης την έκκλησή του προς τους Ισραηλινούς να καταφύγουν, λέγοντας ότι η προειδοποίηση προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος. Πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς έπληξε τη Χάιφα Η εκτόξευση πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς από τη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε τον συναγερμό αεροπορικής επιδρομής στη Χάιφα, που βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ, επιβεβαίωσε η Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη.Ο πύραυλος φέρεται ότι τελικώς προσγειώθηκε σε ένα άδειο χωράφι στα νότια της Χάιφα. Επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν Ρουκέτες κατά του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ εκτόξευσαν οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, παρακλάδι της Χαμάς, λίγο μετά την εκτροπή πτήσης της British Airways κατά τη διάρκεια της καθόδου. Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ δήλωσαν ότι «βομβάρδισαν» την περιοχή ως απάντηση στους αμάχους που στοχοποιούνται από το Ισραήλ.

Hamas launched several rockets at Tel Aviv's Ben Gurion Airport in Israel. The responsibility for this attack has been claimed by Hamas' Al-Qassam. It's been reported that, due to these strikes, planes were unable to land at the Ben Gurion Airport. Watch as @deepduttajourno and… pic.twitter.com/aL9C2sRrO5 — TIMES NOW (@TimesNow) October 12, 2023

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσίευσε χθες νέο βίντεο, σημειώνοντας ότι οι επιδρομές του Ισραήλ συνεχίζονται. Προσπαθεί να αποδυναμώσει την άμυνα της Χαμάς, προετοιμάζοντας το έδαφος για χερσαία επέμβαση, καθώς έχει συγκεντρώσει στρατεύματα στην περιοχή. Σφίγγει ο κλοιός - Τέλος σε νερό, ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα στη Γάζα βάζει το Ισραήλ Το Ισραήλ εμποδίζει την παροχή νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων στη Γάζα επιβεβαίωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας Ισραέλ Κατζ, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να σφίγγει την πολιορκία μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή της Χαμάς». Σε ανάρτησή του, στο Χ, ο Κατζ έγραψε: «Για χρόνια προμηθεύαμε τη Γάζα με ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και καύσιμα. Αντί να μας ευχαριστήσουν, έστειλαν χιλιάδες ανθρώπινα ζώα να σφάζουν, να δολοφονούν, να βιάζουν και να απαγάγουν μωρά, γυναίκες και ηλικιωμένους. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να σταματήσουμε τη ροή του νερού, του ηλεκτρισμού και των καυσίμων και τώρα ο τοπικός τους σταθμός ηλεκτροπαραγωγής έχει καταρρεύσει και δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στη Γάζα» Περισσότεροι από 260.000 εκτοπισμένοι στη Γάζα, λέει ο ΟΗΕ Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος, ξηράς και θάλασσας συνεχίζουν να πλήττουν τον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Οι σφοδρές μάχες έχουν αφήσει χιλιάδες νεκρούς και στις δύο πλευρές από τότε που η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση το Σάββατο, προκαλώντας την εκστρατεία βομβαρδισμών αντιποίνων του Ισραήλ. "Πάνω από 263.934 άνθρωποι στη Γάζα πιστεύεται ότι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους", ανέφερε η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ OCHA σε μια ενημέρωση την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι "ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω".

Σε ετοιμότητα Αμερικανοί κομάντος της Delta Force και SEALs για την απελευθέρωση ομήρων από την Χαμάς Οι ΗΠΑ έχουν στείλει ειδικούς στη διάσωση ομήρων για να συμβουλεύσουν τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) σχετικά με την απελευθέρωση των 150 ομήρων -μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και ορισμένοι Αμερικανοί- που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης στο Ισραήλ. Κίνηση καλής θέλησης Το Al Jazeera μετέδωσε ότι η Χαμάς απελευθέρωσε μια Ισραηλινή και τα παιδιά της Μια Ισραηλινή γυναίκα και τα παιδιά της απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς μετέδωσε πριν από λίγο το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Σύμφωνα με το Αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη από ενόπλους της Χαμάς κοντά στον φράχτη που αποτελεί το σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Στο διπλωματικό πεδίο - Παρέμβαση Μπάιντεν Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ στα ανοιχτά του Ισραήλ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Απευθυνόμενος σε ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να σεβαστεί το δίκαιο του πολέμου στις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε πως η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ στα ανοιχτά του Ισραήλ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη. «Καταστήσαμε σαφές στους Ιρανούς: Να προσέχετε!», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεδριάζει την Παρασκευή το Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με αντικείμενο τον πόλεμο που έχει κηρύξει το Ισραήλ στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συνεδρίαση θα είναι κεκλεισμένων των θυρών – όπως έγινε την Κυριακή, την επομένη της πρωτοφανούς επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας δεκάδες ομήρους, τους οποίους έχει μεταφέρει στη Λωρίδα της Γάζας. Πούτιν κατά ΗΠΑ: Δεν επιδιώκουν λύση στο Μεσανατολικό Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, που κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκουν λύση. Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παρακάμπτουν μια καθιερωμένη διαδικασία διευθέτησης της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης και ότι προσπαθούν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους χωρίς να επιλύσουν τα θεμελιώδη ζητήματα. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι Ρωσία διατηρεί τις επαφές με τα μέρη της σύγκρουσης και ότι συνεχίζει να αναλύει προσεκτικά την κατάσταση, διατηρώντας τη θέση της ως χώρα που έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες διευθέτησης. Διχασμένες οι αραβικές χώρες ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους Μπροστά στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, οι αραβικές χώρες που συνήψαν τα τελευταία χρόνια διπλωματικές σχέσεις με το εβραϊκό κράτος καλούνται να παίξουν ρόλο ισορροπιστή για να μην δυσαρεστήσουν ούτε τον νέο τους εταίρο, ούτε την αραβική κοινή γνώμη που τάσσεται με τους Παλαιστίνιους. Ερντογάν κατά Ισραήλ Έντονα επικριτικός έναντι του Ισραήλ εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι συμπεριφέρεται «σαν οργάνωση» και όχι ως κράτος». «Το Ισραήλ δεν πρέπει να ξεχνά ότι αν συμπεριφέρεται ως οργάνωση και όχι ως κράτος, θα καταλήξει να αντιμετωπίζεται ως οργάνωση» δήλωσε ο Ερντογάν, μιλώντας σε συνεδρίαση του κόμματός του. Παράλληλα, έκανε λόγο για επαίσχυντες μεθόδους, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρακτικές «δεν είναι πόλεμος αλλά σφαγή». Ο Τούρκος υφυπουργός Παιδείας έκανε αναδημοσίευση το tweet του Νετανιάχου και έγραψε: «Θα πεθάνεις» Αναδημοσίευση σε tweet του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε ο Τούρκος αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ, συνοδεύοντάς την με το σχόλιο «θα πεθάνεις». «Κάποια μέρα θα πυροβολήσουν κι εσένα, θα πεθάνεις», έγραψε στο X (πρώην Twitter) ως απάντηση σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Νετανιάχου για τα χτυπήματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στη Γάζα. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες πως η η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για επικείμενη επίθεση της Χαμάς. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικλ ΜακΚόλ δήλωσε στο Κογκρέσο ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για τους κινδύνους πιθανής βίας «τρεις μέρες» πριν από την επίθεση. «Γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τους Ισραηλινούς τρεις ημέρες πριν ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός», είπε χαρακτηριστικά. Τη Δευτέρα, η εφημερίδα Yedioth Ahronoth (Ynet) του Ισραήλ ανέφερε ότι ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου είχε προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ δέκα ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς, αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αγνόησε την προειδοποίηση και υποβάθμισε την απειλή. Ωστόσο, το Ισραήλ και το γραφείο του Νετανιάχου διέψευσαν το δημοσίευμα το οποίο χαρακτήρισαν ανυπόστατο.