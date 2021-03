Ισραήλ: Η ζωή μετά το εμβόλιο - Όλη η χώρα σε «party mood» (vid)

Με τα περιοριστικά μέτρα να έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους αρθεί και τα λιγοστά που παραμένουν σε ισχύ σχεδόν να μην εφαρμόζονται, το Ισραήλ απέχει μια ανάσα -όπως ελπίζει η πλειονότητα των πολιτών του- από την οριστική απαλλαγή από το lockdown και ίσως και την πανδημία.

Εδώ και δέκα ημέρες το Ισραήλ έχει επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στην -μετά την πανδημία- κανονικότητα με πάρτι στους δρόμους, τους μαθητές να τρέχουν ξέγνοιαστοι στις αυλές των σχολείων τους, τις παραλίες κατάμεστες από οικογένειες και τους εμβολιασμένους θεατές να επιστρέφουν σε γήπεδα  και συναυλιακούς χώρους.

Με την ευρεία πλειονότητα των ηλικιωμένων να έχουν ήδη εμβολιαστεί και εκατομμύρια ακόμη πολιτών να έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου, το Ισραήλ ανασαίνει με ανακούφιση, αφού πόνταρε στο εμβόλιο. Το ποσοστό των νέων κρουσμάτων της Covid-19 έχει πέσει κάτω από το 3% του συνόλου των τεστ κορωνοϊού, τα νοσοκομεία αδειάζουν και οι λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι. Κι αν οι υγειονομικές Αρχές καταφέρουν να κρατήσουν υπό έλεγχο τις νέες, πιο λοιμογόνες παραλλαγές του κορωνοϊού, τότε το Ισραήλ ίσως γίνει η πρώτη χώρα που θα νικήσει την πανδημία και θα ανοίξει για τα καλά την οικονομία της.

Κατάμεστα εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινά κέντρα: «Σαν τη βροχή μετά την ξηρασία»... Τα εστιατόρια είναι κατάμεστα στο Ισραήλ εδώ και ημέρες, πλήθη νεαρών ως επί το πλείστον πολιτών κατακλύζουν τα νυχτερινά κέντρα και τα μπαρ κι οι μάσκες εξαφανίζονται -αν και παραμένει υποχρεωτική η χρήση τους σε κλειστούς χώρους. «Είναι σαν την καταιγίδα μετά από παρατεταμένη ξηρασία», λέει ο 27χρονος Ντάνιελ Λίπσιτς απολαμβάνοντας την μπύρα του σε ένα κατάμεστο μπαρ στη Γιάφα.

Με την επιτυχημένη εκστρατεία του εμβολιασμού το Ισραήλ αποτελεί, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, παράδειγμα του πώς μπορεί να είναι η ζωή μετά την πανδημία. Η αλήθεια είναι ότι παραμένουν σε ισχύ κάποια περιοριστικά μέτρα. Στους κλειστούς χώρους εξακολουθούν να απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 20 ατόμων -αν και σε μεγάλο βαθμό το μέτρο δεν τηρείται. Αλλά ειδικοί προειδοποιούν ότι το Ισραήλ δεν έχει απαλλαγεί ακόμη από τον υγειονομικό εφιάλτη, καθώς ο δείκτης R συνεχίζει να κινείται λίγο κάτω του 1. Η Covid-19 εξακολουθεί να στοιχειώνει κοινότητες που δίστασαν να εμβολιαστούν, όπως εκείνες των Αράβων ισραηλινών υπηκόων και των υπερορθόδοξων Εβραίων -που επλήγησαν σκληρά από την πανδημία- αλλά και των αρνητών του εμβολίου.

