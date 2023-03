Το Ισραήλ και η Μοσάντ ευχαριστεί τις ελληνικές αρχές για την εξάρθρωση τρομοκρατών

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου καθώς και η Μοσάντ απηύθυναν ευχαριστίες στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ελλάδος, που απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση εις βάρος ισραηλινών στόχων. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε δύο Πακιστανούς ιρανικής καταγωγής, ηλικίας 27 και 29 ετών, που σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στο κέντρο της Αθήνας. Ένας από τους στόχους ήταν ένα εστιατόριο-συναγωγή στου Ψυρρή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου εκ μέρους της Μοσάντ τονίζεται ότι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες στην Ελλάδα «είναι ένα σοβαρό θέμα που αποτράπηκε με επιτυχία από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας».

«Ήταν μια επιπλέον απόπειρα του Ιράν να διαπράξει τρομοκρατία εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στο εξωτερικό. Μετά την έναρξη της έρευνας για τους υπόπτους στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρείχε συνδρομή πληροφοριών για την αποκάλυψη της δομής, των μεθόδων εργασίας της και της σύνδεσης με το Ιράν. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δομή που λειτουργούσε στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου ιρανικού δικτύου που διευθύνεται από το Ιράν και εκτείνεται σε πολλές χώρες. Η Μοσάντ, μαζί με τους εταίρους της στην κοινότητα, εργάζεται ακατάπαυστα για να αποτρέψει τις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε όλο τον κόσμο» υπογραμμίζεται επίσης στην ανακοίνωση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο ζήτημα με ανάρτησή του στο Twitter. Συγκεκριμένα έγραψε πως «ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων».

Την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων, ευχαριστεί μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν.

I want to thank the Greek government and the Greek intelligence and security services for thwarting the terrorist attack against Jewish and Israeli targets.

Terrorism is a common enemy, and the fight against it is our top priority. >>

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 28, 2023

Η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι κορυφαία προτεραιότητά μας, υπογραμμίζει επίσης ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας και προσθέτει: «Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο με μια σταθερή και κοινή στάση θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος».

The government of the Ayatollahs in Tehran exports terrorism to the Middle East and the entire world, and only with a firm and joint stand will we be able to stop the terrorist activities of the Iranian regime.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 28, 2023

«Η σύλληψη των τρομοκρατών στην Ελλάδα που σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις, αντανακλά τις δυνατότητες πληροφοριών του Ισραήλ και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Ευχαριστούμε τους Έλληνες φίλους μας για την ταχεία δράση τους» υπογράμμισε με τη σειρά του ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

The apprehension of the terrorists in Greece who were planning to carry out attacks, reflects Israel’s intelligence capabilities and the importance of international security cooperation. Thank you to our Greek friends for their swift action.

— יואב גלנט (@yoavgallant) March 28, 2023

Η Μοσάντ συνέβαλε στην εξάρθρωση των τρομοκρατών

Μετά την αποκάλυψη ότι ΕΛ.ΑΣ και ΕΥΠ εξάρθρωσαν τρομοκρατικό δίκτυο που ετοίμαζε επιθέσεις στην Ελλάδα, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, Μοσάντ, έκανε γνωστό, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, βοήθησε τις ελληνικές αρχές να αποτρέψουν την απόπειρα δύο Πακιστανών να πραγματοποιήσουν επίθεση εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στην Ελλάδα.

Όπως μεταδόθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η Μοσάντ αναφέρει ότι η «σοβαρή υπόθεση» που έγινε νωρίτερα, σήμερα, γνωστή αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών του Ιράν να στοχοποιήσει Ισραηλινούς και Εβραίους.

«Η Μοσάντ αποκάλυψε πληροφορίες για τις μεθόδους λειτουργίας του δικτύου ενώ έδωσε στοιχεία και για τη σύνδεση των υπόπτων με το Ιράν», αναφέρει η υπηρεσία πληροφοριών.

Ακόμη, σύμφωνα με την εφημερίδα Jerusalem Post, η Μοσάντ βοήθησε στο να αποσαφηνιστεί πώς πραγματοποιούνται οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις των Ιρανών ανά τον κόσμο. Όπως επισημαίνει η Μοσάντ, «μαζί με τους εταίρους μας στις υπηρεσίες πληροφοριών, θα αναλάβουμε ενεργό δράση εμποδίζοντας το Ιράν να προκαλέσει προβλήματα σε όλο τον κόσμο».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) εξαρθρώθηκε δίκτυο τρομοκρατών που με καθοδήγηση από το εξωτερικό, μεθόδευε πλήγματα κατά προσεκτικά επιλεγμένων στόχων στην ελληνική επικράτεια.

Στη βάση πληροφοριών που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις στελεχών της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Στο πλαίσιο των συντονισμένων αυτών δράσεων των δύο Υπηρεσιών, συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, μέλη του τρομοκρατικού – ηγετικού στελέχους, που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό, ως «εγκέφαλος» του δικτύου.

Είχαν ως στόχο όχι μόνο την απώλεια αθώων πολιτών, αλλά και την υπονόμευση του αισθήματος ασφάλειας στη χώρα, πλήττοντας ταυτόχρονα τους θεσμούς και απειλώντας τις διεθνείς σχέσεις της.

Από την ανάλυση των κατασχεθέντων πληροφοριακών και ψηφιακών δεδομένων αποκαλύφθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι τα μέλη του δικτύου:

είχαν επιλέξει ήδη ως στόχο της επίθεσης, κτίριο ιδιαίτερης σημειολογίας,

είχαν προβεί στην κατόπτευση του χώρου και στο σχεδιασμό της επίθεσης,

είχαν λάβει τελικές οδηγίες για την πραγματοποίηση του πλήγματος,

σε εφαρμογή οδηγιών αυτών αναζητούσαν και έτερα πρόσωπα για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της αποστολής τους. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ πρωινές ώρες της 28/03/2023, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Οι έρευνες συνεχίζονται».

Θεοδωρικάκος: Προτεραιότητα για την Αστυνομία η εθνική ασφάλεια

Στο μήνυμά του για την εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Η εθνική ασφάλεια και η αντιμετώπιση κάθε μορφής κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης σε βάρος στόχων στο εσωτερικό της χώρας, αποτελούν προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία και βασικό πεδίο συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εξάρθρωσε δίκτυο τρομοκρατικής οργάνωσης στο οποίο συμμετείχαν αλλοδαποί, οι οποίοι σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η επιχείρηση αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι οι αρχές ασφαλείας της χώρας διατηρούν σε πολύ υψηλό επίπεδο την ετοιμότητά τους, για όλους τους Έλληνες και όλους τους επισκέπτες της πατρίδας μας».

